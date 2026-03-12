La novia de Kiko Rivera confirma con este gesto su nueva 'maternidad': "Estoy muy feliz"

Pletórico, arropado en todo momento por su novia Lola García, y con ganas de gritar a los cuatro vientos que está "muy feliz" tras su inesperada y sorprendente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, después de seis años distanciados.

Lejos de las caras largas y la actitud esquiva de Kiko Rivera ante las cámaras de los últimos tiempos, desde que salió a la luz que ha hecho las paces con la tonadillera estamos ante un nuevo Kiko que, incapaz de disimular su felicidad, no deja de sonreír en ningún momento.

Aunque por el momento se desconocen los detalles de su acercamiento, diferentes periodistas han apuntado que habría sido el dj el que habría dado el paso de llamar a su madre después de enterarse por un intermediario -que se rumorea que sería Anabel Pantoja- de que tenía algo muy importante que comunicarle. Una razón de peso que habría hecho que Isabel cambiase sus planes de futuro a medio y largo plazo -renunciando a sus planes de mudarse a República Dominicana- y que se especula que tendría que ver con un problema de salud lo suficientemente grave como para que Kiko dejase su rencor a un lado para arropar a su madre en este trance tan delicado.

Una reconciliación que le hace tanta ilusión que el dj ha decidido plasmar sus sentimientos en una canción dedicada a la tonadillera que verá la luz el próximo 27 de marzo: "No hay paz si ti", de la que ya ha dejado algunas pinceladas en redes sociales. "Una canción que nace desde lo más profundo del corazón... de esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma. Habla de errores, de heridas... pero sobre todo habla de perdón. Porque a veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega... lo cambia todo" ha confesado en redes sociales junto a una imagen con su madre.

Y aunque no quiere dar más detalles sobre su tema, apuntando que "sabréis el día 27" cómo es la letra de 'No hay paz sin ti', su sonrisa habla por sí misma. "Estoy muy feliz gracias" ha reconocido, dejando en el aire si viajará pronto a Canarias para visitar a su madre, y si cree que su hermana Isa Pantoja debería seguir sus pasos y llamar a la tonadillera.

Una semana después de sincerarse sobre las infidelidades del padre de sus hijas y desvelar que en los últimos tiempos de su matrimonio se habían convertido más en compañeros de piso, o en madre e hijo que en pareja por un desgaste producido en parte por las ausencias de Kiko y sus múltiples deslealtades, Irene Rosales se sienta este viernes en el plató de '¡De Viernes!' para seguir hablando de su separación y aclarar si es cierto que su nueva novia, Lola García, ha tenido algo que ver en que actualmente no tengan ningún tipo de relación ni siquiera por sus niñas.

Además, la influencer también opinará sobre la reconciliación de su exmarido con su madre, y responderá a los que aseguran que si el cantante de 'El mambo' no dio antes el paso fue por su culpa.

Al margen de la inminente entrevista de Irene, Kiko continúa con sus rutinas inseparable de Lola, con la que este jueves ha recogido a su hija menor, Carlota, del colegio. A pesar de que la sevillana le habría dejado claro al dj que no quería que la bailaora se encargase de sus pequeñas, él ha hecho oídos sordos y nos ha regalado sus imágenes más familiares.

Lola, cogida de la mano de la niña, se ha deshecho en mimos y carantoñas con ella y, antes de subirse al coche, le ha dado un cariñoso beso que Carlota ha recibido encantada, demostrando que se lleva a las mil maravillas con la nueva novia de su papá. Una estampa que Kiko observaba sonriente y que es pura ternura, pero que no sabemos cómo sentará a Irene.