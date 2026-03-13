Estrategia poco habitual
¿Por qué 'Torrente Presidente' no tiene tráiler?
Santiago Segura rompe las reglas de promoción para mantener el secreto de su nueva película.
Carlos Merenciano
El estreno de 'Torrente Presidente' ha sorprendido a la industria del cine por un detalle poco habitual: la película llega a los cines esta misma tarde sin tráiler, sin avances oficiales e incluso sin pases de prensa previos. La decisión ha sido tomada directamente por su director y protagonista, Santiago Segura, que ha optado por una estrategia promocional radicalmente distinta a la habitual.
Según el propio cineasta, el objetivo es que el público llegue a las salas sin ideas preconcebidas ni spoilers. Segura quiere que los espectadores descubran la película por primera vez en el cine, sin que las sorpresas, los cameos o los gags se filtren previamente en internet o en redes sociales.
El director también ha explicado que parte de esta decisión nace de experiencias anteriores con filtraciones y críticas prematuras. En una entrevista en 'El hormiguero', recordó que tras difundirse fragmentos del rodaje en redes “me pusieron a parir”, por lo que prefirió evitar mostrar material antes del estreno y dejar que la película hablara por sí sola.
Esta estrategia implica que tampoco se han organizado proyecciones anticipadas para periodistas ni se han revelado muchos detalles sobre la trama o el reparto. Eso no ha evitado que la venta de entradas anticipadas haya funcionado a la perfección, consiguiendo que más de 150.000 espectadores las compraran antes del día del estreno.
Con este movimiento, Segura pretende convertir el estreno en un evento para los fans de la saga 'Torrente', que regresará más de una década después de su última entrega. La intención es clara: que los espectadores descubran la historia de José Luis Torrente aspirando a la presidencia del Gobierno directamente en la sala, sin adelantos que arruinen la sorpresa.
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