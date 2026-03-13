Investigación judicial
Tres alumnas ratifican en el juzgado sus denuncias de agresión sexual contra el actor Juan Codina
La causa se originó tras la acusación pública de la actriz Miranda Yorch por una presunta violación ocurrida cuando estudiaba en su escuela de interpretación.
Carlos Merenciano
La investigación contra el actor Juan Codina suma un nuevo capítulo judicial. Tres jóvenes han comparecido ante el juzgado de instrucción número 20 de Madrid para confirmar las denuncias que presentaron contra el intérprete por presuntas agresiones sexuales ocurridas cuando eran alumnas de su escuela de interpretación.
El procedimiento se inició después de que la actriz Miranda Yorch relatara públicamente en 2024 que había sido violada por Codina durante el curso 2019-2020, cuando tenía 19 años y estudiaba en su centro. Tras esa denuncia inicial se sumaron otras dos, que el juzgado decidió investigar dentro de la misma causa.
Durante su declaración, las tres denunciantes mantuvieron la versión de los hechos que ya habían presentado ante la justicia, según fuentes jurídicas citadas por EFE. La jueza también ha tomado declaración al actor en fases anteriores del procedimiento, donde negó las acusaciones.
La defensa del intérprete sostiene que el relato de la denunciante principal presenta “contradicciones” y afirma que ambos habrían consumido alcohol y drogas aquella noche. Según su abogado, la joven reconoció que cuando expresó que quería detener la situación, “él para”, y añade que después habrían mantenido una relación sentimental durante varios meses.
En relación con las otras denuncias, la defensa afirma que una alude a una bofetada durante una escena, que considera un delito leve ya prescrito, y la otra a un intento de beso que no llegó a producirse. La investigación sigue abierta y la magistrada podría llamar a declarar a nuevos testigos en las próximas semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
- Dos contratos de Ábalos en Asturias, bajo sospecha: una obra presupuestada sin mediciones y otra adjudicada con valoraciones subjetivas imposibles de remontar
- La Seguridad Social confirma que ya se puede acceder a la jubilación anticipada con el total de la pensión: los trabajadores que se libran de los coeficientes reductores