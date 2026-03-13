La vida de Manu de Pasapalabra tras hacer historia en el programa pero perder el millonario bote frente a Rosa: "Simplemente sería ganar tiempo, calma"

Manu estaba llamado a hacer historia en Pasapalabra. el joven madrileño estuvo aguantando desde el primer programa tras la victoria de óscar para hacerse con el bote final. Pero la suerte, caprichosa e imprevisible quiso que el premio final lo consiguiera su eterna rival, Rosa, toda una leyenda del concurso que tras más de 300 programas lo logró.

Manu es la nueva víctima de esta especie de maldición y, en el programa, dio una lección de compañerismo asumiendo con ejemplar deportividad la victoria de su compañera que, por lo tanto, le dejaba a él con esa espinita clavada. “La vida es así, pero continúa”, dijo a Roberto Leal. Una vez más, el concursante más longevo no ha ganado el bote. Le ocurrió a Orestes, que llevaba 360 programas frente a los 197 de Rafa. El síndrome se repitió con Moisés: cuando llevaba 245 tardes en Pasapalabra, Óscar conquistó el bote en su 157. Y esta vez, Manu deja el récord histórico de permanencia en 437 programas pero también viendo que Rosa se le adelantaba en la gesta en su día 307.

En una entrevista el madrileño reconocía que "he hecho todo lo que he podido". Pero Manu se puede ir más que satisfecho y orgulloso de haber dejado huella para siempre en el programa. El concursante ha asegurado que ha sido la experiencia de su vida y ha reconocido que se va con la cabeza bien alta tras haber dado "todo lo que tenía".

Además, pese a que no cierra la puerta a participar en otro concurso, Manu ha dicho que se va a tomar un descanso. Pese a asegurar que seguirá estudiando, ha dejado claro que seguirá el programa como un espectador más tal y como ha hecho toda su vida.

Tal y como confesó al programa, Manu aseguraba que tenía muy claro lo que iba a hacer en caso de llevarse el bote. "Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo", confiesa. Asegura que supondría "una tranquilidad": "No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando".

Por todo ello, Manu seguirá preparándose para su carrera y sin duda, estudiando, algo que el madrileño ve como una pasión y un hobby. La gran pregunta es si volveremos a verle tarde o temprano en televisión o su experiencia en Pasapalabra ha sido más que suficiente como para ser recordado como uno de los grandes concursantes en nuestro país.