Comunicado de Makoke tras poder entrar en la cárcel por la petición de la Fiscalía: "Muchísima vergüenza"

La Fiscalía de Madrid solicita cinco años de prisión para Kiko Matamoros por la presunta comisión de delitos relacionados con el ocultamiento de patrimonio y el impago de deudas tributarias que superan el millón de euros.

El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid. En el banquillo también se sentará su exmujer, María José Giaever, conocida como Makoke, quien se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de alzamiento de bienes y un delito de ocultación de bienes en procedimiento de ejecución. Así, solicita para Matamoros cinco años de prisión y multa de 22 meses, además de otros seis meses de cárcel por el segundo delito. Para Makoke, a quien el fiscal considera cooperadora necesaria, se piden cuatro años y una multa de veinte meses y quince días.

Según el escrito de acusación, el principal acusado, entre 2009 y 2014, habría obtenido importantes ingresos por su actividad en televisión, prensa del corazón y eventos públicos, pero evitó declarar estas rentas y diseñó un sistema para ocultar su patrimonio.

Para ello, presuntamente utilizó sociedades interpuestas --principalmente Salto Mortal S.L. y Silla del Ring S.L.-- que emitían facturas por trabajos que en realidad realizaba personalmente. Según el Ministerio Público, estas empresas carecían de estructura real y solo se utilizaban para canalizar ingresos y dificultar el control de la Agencia Tributaria.

Visiblemente seria, Makoke ha visitado en plató de 'Fiesta' como cada fin de semana, aunque le ha confesado a Emma García que había pedido a la dirección del programa no acudir debido al delicado momento por el que está atravesando. Pero la colaboradora se ha armado de valor y ha dado un paso al frente para defenderse de todo: "No puedo hablar. El próximo miércoles es el juicio y, por orden de mis abogado, no puedo hablar nada del tema. Respeto la justicia y así lo he hecho siempre".

Makoke reconoce que esto no le ha pillado desprevenida, que se lo esperaba y que, de hecho, lleva años esperando este momento para poder defenderse: "Es un tema desagradable, me da vergüenza estar en esos titulares, muchísima vergüenza". "Estoy tranquila porque tengo mi verdad, confío plenamente en la justicia, así me lo ha demostrado en otras cosas", añade. Reconoce que está siendo "un año complicado" y que espera que "termine bonito": "La vida es una carrera de obstáculos y yo estoy continuamente saltándolos".

"Tengo ganas de que llegue el día porque tengo una espada de Damocles desde hace años, que no puedo hablar y la gente me señala y lo único que puedo decir hoy es que ojalá pueda contar todo cuando pase el juicio, que quede claro que yo no debo ni un euro a la Agencia Tributaria. No debo nada, he pagado todos los impuestos que se me han atribuido. Quiero que se quede claro porque me señalan con lo de 'Hacienda somos todos' y yo por eso he pagado, pago y pagaré todas mis deudas", añade durante su charla íntima con la presentadora de 'Fiesta'.