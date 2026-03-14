El detalle del vestido de novia de Myriam Gonzalo en su boda con Luis Domecq: vinculados tanto al mundo del negocio como al de la hípica y el toro
Entre los invitados no han faltado rostros habituales de la crónica social, empezando por el entorno más cercano del novio. Hasta allí se han desplazado, entre otros, José Manuel Entrecanales, tío de Luis y figura clave del mundo empresarial, así como Rosario Domecq y su marido, el torero Julián López "El Juli"
Luis Domecq y Myriam Gonzalo se han dado el "sí, quiero" en Sevilla en una boda en la que, además de la pareja, han destacado los apellidos invitados. Tras la ceremonia en la Real Parroquia de Santa María Magdalena, la celebración ha continuado en una hacienda sevillana con un ambiente muy familiar y discreto.
Entre los invitados no han faltado rostros habituales de la crónica social, empezando por el entorno más cercano del novio. Hasta allí se han desplazado, entre otros, José Manuel Entrecanales, tío de Luis y figura clave del mundo empresarial, así como Rosario Domecq y su marido, el torero Julián López "El Juli".
También ha estado presente Claudia Osborne, que ha acudido junto a su marido, José Entrecanales, sumándose al desfile de invitados vinculados tanto al mundo del negocio como al de la hípica y el toro. La boda, muy cuidada pero sin estridencias, refuerza esa imagen de unión entre tradición familiar, amigos y conexiones empresariales.
Myriam ha apostado por un look de novia clásico y romántico, muy en sintonía con el entorno sevillano y el estilo de la celebración. Luis, por su parte, consolida con este enlace un perfil que combina su trayectoria profesional con el peso de unos apellidos muy presentes en la alta sociedad española.
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