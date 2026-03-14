Kiko Rivera explota contra Irene Rosales y cuenta lo que de verdad ocurrió con su madre: "En vez de apagar el fuego lo alimentan"

Kiko Rivera ha vuelto a utilizar sus redes sociales para responder al aluvión de informaciones que están surgiendo sobre los detalles de su sorprendente reconciliación con Isabel Pantoja después de asegurar en los últimos años que no quería saber absolutamente nada de su madre. Este jueves, Antonio Rossi revelaba en 'El tiempo justo' que en su acercamiento a la tonadillera habría un impedimento que sería la presencia constante de Agustín Pantoja al lado de su hermana: "Kiko le quiere obviar de forma insistente. Para él es prioritario que esa persona no esté cerca de su madre. Y es difícil ponerla a ella en esa tesitura" apuntaba el colaborador después de contar que la artista habría hablado por teléfono hace unos días con sus nietos Francisco -fruto de la relación del dj y Jessica Bueno-, y Ana y Carlota, en común con Irene Rosales.

Reaccionando a esta información, Kiko ha compartido un nuevo y significativo mensaje dejando entrever que no solo ha firmado la 'paz' con su madre, sino también con su tío. Y junto a una imagen de pequeño junto a Isabel y Agustín ha reconocido que "a veces la vida te pone delante de un espejo y te obliga a mirar de verdad. A recordar de dónde vienes... y a aceptar que en el camino también cometí errores que pesan en el alma".

"Tampoco ayuda cuando a tu alrededor hay ruido, cuando en vez de apagar el fuego lo alimentan. Pero también aparecen personas que, sin hacer mucho ruido, te ayudan a abrir los ojos y entender muchas cosas", ha añadido; y aunque no menciona a nadie, muchos han visto en estas palabras un dardo a Irene, ya que dejaría entrever que su exmujer no ayudó en absoluto a que se reconciliase con su familia, pero que su nueva novia, Lola García, sí.

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