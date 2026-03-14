La mujer de Kiko Matamoros emite un comunicado tras el duro revés de "cinco años de prisión y multa de 22 meses": "Por ser pareja de Kiko se me ha perjudicado"

Un juzgado de Madrid ha abierto juicio oral contra Kiko Matamoros y su exmujer, Makoke, acusados de supuestamente ocultar patrimonio para eludir el pago de una deuda con Hacienda que ronda el millón de euros, según la información hecha pública esta semana. La Fiscalía solicita para ambos penas de prisión y varias multas económicas por delitos relacionados con el alzamiento de bienes y la frustración de la ejecución, en una causa que se remonta a antiguos impagos y a los movimientos patrimoniales que habrían realizado en esos años. La celebración del juicio, prevista para los próximos meses, situará de nuevo al colaborador de televisión y a su expareja en el foco mediático y judicial, a la espera de que se dirima si cometieron o no los delitos que se les atribuyen.

Tras conocerse la petición de cárcel para el presentador, su mujer, Marta López Álamo, ha querido tranquilizar sobre el estado anímico de Kiko y dejar clara la postura de la pareja ante el proceso. Tal y como explica, el colaborador afronta el juicio con calma: "Está bien, está bien. El juicio se va a celebrar ahora. Él está muy feliz y muy tranquilo porque por fin se va a poder contar todo lo que lleva callando todos estos años". A su juicio, el proceso servirá para demostrar "su colaboración con la Fiscalía y la Agencia Tributaria", algo que, según insiste, "es lo que ha hecho siempre y lo que va a seguir haciendo".

También ha salido al paso de las dudas sobre el delicado estado de salud que obligó a su marido a cancelar su último compromiso profesional. Reconoce que el colaborador lo pasó muy mal físicamente: "Era un pinzamiento lumbar que a veces le da lumbares y cervicales y justo ayer no se podía mover, no podía hablar, no podía girar el cuello". Aun así, deja claro que se trató de un episodio puntual y que, una vez superado, el tertuliano está centrado en preparar el juicio y en retomar sus proyectos televisivos cuando sea posible.

Preguntada por la posibilidad de que Matamoros y Makoke unan fuerzas en esta batalla judicial, la modelo se muestra tajante. Subraya que la única colaboración de su marido es "en todo momento con la Fiscalía y con la Agencia Tributaria y Abogacía del Estado, porque siempre quiere cumplir con su deber". Evita dar nombres, pero insinúa que hay personas o situaciones que podrían estar intentando perjudicarle: "No voy a hacer más declaraciones respecto a ello... ojalá pudiera, porque ver sufrir a mi marido por algo injusto". Aun así, confía en que el juicio sirva para que "se salga toda la verdad" y para que quede clara la voluntad de Kiko de cumplir con sus obligaciones.

En el terreno personal, también se sincera sobre cómo le ha afectado esta relación mediática a su propia carrera. Admite que "por ser pareja de Kiko se me ha perjudicado" en lo laboral, aunque no entra en detalles concretos. Lejos de victimizarse, asegura que ha decidido dar un golpe en la mesa y volcarse en su serie de YouTube, un proyecto en el que se está abriendo "un montón" con su comunidad y que siente como una nueva etapa profesional. Pese a las dificultades y al ruido mediático, lo que deja claro es su postura junto a Matamoros: se declara "orgullosísima de estar con él" y promete seguir a su lado "pase lo que pase", porque, dice, le ama, le adora y está orgullosa de cómo ha afrontado estos últimos cinco años.