Makoke abandona su casa con su pareja aras la petición de 4 años de prisión: "Es un tema desagradable"

La Fiscalía de Madrid se prepara para sentar en el banquillo a Kiko Matamoros y a su exmujer, Makoke, acusados de ocultar patrimonio y eludir deudas con Hacienda que superarían el millón de euros. El Ministerio Público pide cinco años de prisión para el colaborador de televisión y cuatro para la que fuera su esposa, a la que considera cooperadora necesaria en un presunto entramado de sociedades con el que, según el escrito de acusación, habrían intentado sortear el control de la Agencia Tributaria y ocultar la titularidad real de una vivienda de lujo en Pozuelo de Alarcón.

Pese a la gravedad del procedimiento y a la presión mediática que supone volver a ver su nombre ligado a problemas con Hacienda, Makoke se muestra tranquila y muy arropada en su vida personal. Lejos de los juzgados y del lenguaje jurídico, la colaboradora ha encontrado refugio en los planes cotidianos junto a su novio, Gonzalo, con quien se deja ver relajada y sonriente, dando imagen de estabilidad en uno de los momentos más delicados de su trayectoria pública. Paseos en pareja, comidas distendidas y escapadas en las que se les puede ver cómplices y cariñosos se han convertido en su mejor antídoto frente al ruido mediático.

Mientras los focos se centran en la inminente vista en la Audiencia Provincial, Makoke intenta continuar con su rutina, combinando sus compromisos profesionales con estos momentos de desconexión junto a su pareja. Él se ha convertido en su gran apoyo, acompañándola en su día a día y ayudándola a mantener la calma ante un proceso judicial que puede marcar un antes y un después en su historia con Kiko Matamoros.

Makoke ha hablado en público y lo ha hecho en Fiesta. Ha visitado el plató como lo hace todos los fines de semana, aunque le ha confesado a Emma García que había pedido a la dirección del programa no acudir debido al delicado momento por el que está atravesando. Pero la colaboradora se ha armado de valor y ha dado un paso al frente para defenderse de todo: "No puedo hablar. El próximo miércoles es el juicio y, por orden de mis abogado, no puedo hablar nada del tema. Respeto la justicia y así lo he hecho siempre". Makoke reconoce que esto no le ha pillado desprevenida, que se lo esperaba y que, de hecho, lleva años esperando este momento para poder defenderse: "Es un tema desagradable, me da vergüenza estar en esos titulares, muchísima vergüenza". "Estoy tranquila porque tengo mi verdad, confío plenamente en la justicia, así me lo ha demostrado en otras cosas", añade. Reconoce que está siendo "un año complicado" y que espera que "termine bonito": "La vida es una carrera de obstáculos y yo estoy continuamente saltándolos".

Noticias relacionadas

"Tengo ganas de que llegue el día porque tengo una espada de Damocles desde hace años, que no puedo hablar y la gente me señala y lo único que puedo decir hoy es que ojalá pueda contar todo cuando pase el juicio, que quede claro que yo no debo ni un euro a la Agencia Tributaria. No debo nada, he pagado todos los impuestos que se me han atribuido. Quiero que se quede claro porque me señalan con lo de 'Hacienda somos todos' y yo por eso he pagado, pago y pagaré todas mis deudas", añade durante su charla íntima con la presentadora de 'Fiesta'.