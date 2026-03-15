El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio
Tras superar dificultades económicas, Karmele Marchante transformó un dúplex de 40 metros cuadrados en un hogar lleno de recuerdos y personalidad, incluyendo una biblioteca y piezas heredadas
Tras
atravesar una de las situaciones económicas más delicadas de su vida
, Karmele Marchante, conocida figura del periodismo del corazón, vendía su vivienda para instalarse en un piso dúplex de 40 metros cuadrados en el ensanche de Vallecas. "Me arruiné, pero soy más fuerte y saldré adelante", así narraba su situación la periodista en una entrevista en 2015, quien, tras saldar sus deudas, se centraba en convertir su nuevo piso en un hogar, que, pese a su pequeño tamaño, ha terminado por llenarse de recuerdos, libros y piezas personales con mucha personalidad.
Un dúplex funcional y con un estilo colorido
Distribuido en dos plantas, el piso concentra en la zona inferior las zonas comunes como el salón, la cocina y un baño. Subiendo a la zona superior, de carácter más privado, encontramos el dormitorio principal y una pequeña zona de despacho. Con vistas a la piscina comunitaria, el piso de Karmele destaca por ser luminoso y tan colorido como el habitual estilo de la colaboradora de televisión.
Así, el salón, que configura el corazón de la vivienda, está presidido por un gran sofá rojo carmesí que contrasta con las paredes en tonos neutros. En esta estancia, también encontramos una amplia biblioteca, algo que no sorprende a quienes conocen a Karmele, puesto que es una gran apasionada de la lectura, e incluso ha publicado dos libros: 'Punta no se nace' (2018), y 'No me callo: mis memorias' (2022).
Piezas heredadas: sábanas del S. XVII o una virgen de su abuela
Entre los libros y otras pequeñas piezas que representan la trayectoria profesional de Karmele, destacan piezas heredadas, como una virgen que perteneció a su abuela o antiguas sábanas del siglo XVIII que forman parte de su historia familiar. Así, este pequeño dúplex se convierte en un espacio con identidad propia, donde los recuerdos de la colaboradora pasan a formar parte de su decoración.
Una cocina vibrante, un vestidor integrado y un espacio para su gato
La cocina de estilo abierto conecta visualmente con el resto de la planta baja y llama la atención de quienes visitan el hogar de Karmele. Sus muebles de un intenso verde lima, convierten esta estancia, equipada y organizada para aprovechar al máximo el espacio, en la zona más vibrante del dúplex.
Su dormitorio, un espacio recogido y funcional, es perfecto para el descanso con una cama amplia que domina la estancia. Junto a ella, varios armarios proporcionan el espacio de almacenaje para asegurar el orden, actuando como un pequeño vestidor integrado. El baño, también práctico, cuenta con un plato de ducha y un espacio reservado para su pequeño compañero de vida, su gato.
Programas de TV3 y un canal de YouTube
En esta nueva etapa tras su salida de Mediaset, Karmele Marchante no abandonó su vocación por el periodismo y continúa participando en varios programas de entretenimiento de TV3 como 'Cuina com puguis', 'Persona infiltrada', o 'La turra'. Además, la periodista inició un proyecto propio, abriéndose un canal de YouTube que tiene como escenario este dúplex del barrio de Vallecas.
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