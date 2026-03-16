"Me la colaste hasta atrás": la expresión "muy asturiana" con la que Paula Echevarría la lio en el último programa de Got Talent
Risto Mejide, Carlos Latre y Lorena Castells, los otros tres integrantes del jurado del programa, se pusieron en lo peor
Pasó en el último programa de Got Talent España, en Telecinco. La actriz asturiana Paula Echevarría, que es una de los cuatro miembros del jurado, la lió gorda dando su veredicto a un concursante tras su actuación. La influencer candasina, con miles de seguidores en redes sociales, pronunció una expresión "muy asturiana" que ni Risto Mejide ni Carlos Latre ni Lorena Castells entendían. Y lo que es peor, si aplicaban la literalidad de la frase, su traducción no sonaba demasiado bien...
"Me he perdido mogollón", empezó diciendo Paula Echevarría al concursante. "O sea, me la colaste hasta atrás. No veía salida...". Fue en ese momento cuando Risto Mejide exteriorizó lo que todos estaban pensando, causando las risas del público: "¿Cómo es eso? ¿Me la colaste hasta atrás?".
La aclaración
"Sí, me la colaste hasta atrás. Es una frase hecha que en Asturias, que tenemos nuestro propio dialecto, hablamos así y decimos este tipo de cosas", contestó la actriz y modelo. Risto Mejide aseguró, perplejo, que no lo había escuchado nunca. "Así somos los asturianos", sentenció entre risas la candasina.
La respuesta en las redes sociales
Tras ello, Got Talent preguntó en redes sociales por la existencia de esta expresión y el público contestó. "Me la colaste hasta atrás es típico de Asturias. Pero yo creí que se decía en todos los sitios jajajaja. Nos pasa con muchas palabras, que pensamos que en todo el mundo se dice así... y no", comenta una seguidora. "En Galicia también se dice o me la metiste doblada", indica otra. "Paula tiene toda la razón, yo soy de Gijón y se dice. Igual que me la metiste doblada y no es nada guarro. Quiere decir que me creí lo que me dijiste o hiciste", añade otra.
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