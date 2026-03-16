Comunicado de Makoke en Supervivientes y habla tras salir a la luz que podría entrar en la cárcel: "deuda millonaria"

Malas noticias para Makoke... La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cinco años y seis meses de prisión para el colaborador televisivo Kiko Matamoros, al que acusa de ocultar su patrimonio a Hacienda tras eludir el pago de impuestos, y cuatro años para su exesposa María José Giaever, Makoke, como presunta cooperadora.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el miércoles próximo el juicio por esta causa en la que además el fiscal solicita que Kiko Matamoros y Makoke paguen multas de 33.000 y 30.750 euros, respectivamente, e indemnicen conjuntamente a la Agencia Tributaria con 471.900.

Makoke se ha pronunciado tras la petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que se ha emitido en Telecinco este domingo. Una petición por la que ya se ha defendido, asegurando que "no debe un duro a Hacienda" y reconociendo que le da "vergüenza" todo este asunto que le ha salpicado de pleno en su vida personal.

Todo ha ocurrido en la parte que 'Supervivientes' emite en Mediaset Infinity antes de su emisión en Telecinco, con una Sandra Barneda que en el saludo inicial se ha dirigido a ella: "Makoke, buenas noches", ha señalado la presentadora. La que saltara a la fama como azafata del 'Telecupón' ha sonreído mirando a cámara y mandando besos, visible y aparentemente tranquila. "Estás aquí como relajándote con lo que te espera la semana que viene", la ha dicho Sandra Barneda. Hay que recordar que el próximo miércoles 18 de marzo tendrá lugar el juicio oral, en donde tendrán que sentarse la propia Makoke y su exmarido Kiko Matamoros -también acusado por la Fiscalía- en la Audiencia Provincial de Madrid.

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"Ah bueno, sí sí", ha señalado Makoke, reconociendo que no se acordaba: "Aquí se me olvida". Sandra Barneda ha confesado que se lo tenía que preguntar. Y es que esta noticia ha acaparado en los últimos días muchas portadas de la prensa del corazón. "Está todo controlado", ha subrayado la también presentadora. "Me alegro que esté todo controlado y que te enfrentes como lo haces siempre, de frente", ha concluido Sandra Barneda.