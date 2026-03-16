Emotiva despedida de Javier en Pasapalabra, que afronta cambios en el programa: "Cualquier posible expectativa que yo pudiera tener”

Continúa la etapa post Rosa y Manu en Pasapalabra y parece que Alejandro y Javier están afianzando su puesto en el porgrama. todo ello, claro, si la temida silla azul no hace de las suyas. Los dos concursantes están acostumbrando a los espectadores de Pasapalabra a que el número clave de sus duelos en El Rosco sea el 23. Es el listón de aciertos al que suelen llegar y así ha vuelto a ocurrir en este programa, que, por otra parte, ha sido el último del cuarteto de invitados formado por Santiago Segura, Begoña Maestre, Elia Galera y Fonsi Nieto. Por eso, ambos concursantes se han despedido de ellos y, en el caso de Javier, hasta ha emocionado al cineasta: “Casi me ha hecho llorar”.

El Rosco ha comenzado fuerte en los dos atriles. Si Alejandro ha empezado con siete letras en verde, Javier lo ha hecho con ocho. Esa igualdad se ha mantenido durante toda la primera vuelta, hasta que el concursante del equipo azul ha dado un importante estirón en ese momento clave: ha llegado a 23 aciertos, y al límite de tiempo porque sólo le quedaban dos segundos. “Tan cerca y tan lejos”, ha comentado sobre el bote de 250.000 euros. De hecho, en su siguiente turno, se ha plantado.

Alejandro, para empatar, necesitaba dos respuestas correctas. Elia Galera le ha animado con una frase que se ha convertido en un guiño entre los dos durante toda la visita: “Alejandro, ¡céntrate!”. Tras sumar un acierto, todo dependía de su siguiente respuesta: empate o Silla Azul.

Peroa ntes del rosco, el programa ha vivido un momento de lo más emotivo. La visita del cuarteto de invitados formado por Santiago Segura, Begoña Maestre, Elia Galera y Fonsi Nieto a Pasapalabra ha llegado a su fin, después de tres programas llenos de risas, complicidad y piques. Además, han sido de gran ayuda para Alejandro y para Javier, y ambos concursantes les han agradecido esa aportación justo antes de empezar a jugar El Rosco.

Ha sido especialmente llamativa la reacción de Segura a las palabras de despedida de Javier. “Casi me ha hecho llorar”, ha reconocido el cineasta. Hasta Roberto Leal ha destacado: “¡Qué verbo tiene!”. El concursante ha expresado su “auténtico placer” por haber compartido estas tardes con este grupo de invitados: “En persona, mejoráis cualquier posible expectativa que yo pudiera tener”. También les ha augurado muchos éxitos porque en ellos “se une una buena persona con el talento”. Segura se ha referido en concreto a ese último comentario de Javier. “Nunca me habían llamado buena persona”, ha dicho, entre la ironía y el agradecimiento.