La hija de Bertín Osborne estalla tras conocerse la situación económica de su padre: "Son cosas privadas"

Las últimas informaciones sobre Bertín Osborne apuntan a que el artista atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida a nivel económico. Según desveló el periodista Alejandro Entrambasaguas en el programa 'Fiesta', el presentador necesitaría reunir de forma urgente en torno a 4,3 millones de euros y se vería obligado a tomar en cuestión de días una decisión "muy importante" relacionada con su patrimonio. Pese a contar con un amplio parque de propiedades, la polémica gira en torno a su falta de liquidez inmediata y a la maniobra financiera "tremendamente arriesgada" que estaría estudiando para conseguir ese dinero, una operación con condiciones "muy duras" y posibles consecuencias serias si no se cumplen los plazos.

En pleno revuelo mediático por esta supuesta situación "al límite", una de las voces más buscadas era la de Eugenia Osborne. La hija de Bertín ha sido tajante al ser preguntada por los presuntos problemas económicos de su padre: "Eso son cosas privadas de mi padre... no las sé yo y no tendrían porqué saberlas nadie, son cosas privadas de cada uno". Con estas palabras, marca una clara línea roja y reivindica el derecho del cantante a gestionar estas cuestiones en el ámbito estrictamente personal, sin necesidad de dar explicaciones públicas.

Lo que sí ha querido compartir es cómo ve al presentador a nivel anímico. Eugenia asegura que su padre está "bien" y tranquilo pese a todo lo que se está publicando: "Lo veo bien. Sí, tranquilo. Hablé con él la semana pasada y está bien", comenta, tratando de lanzar un mensaje de calma frente a las especulaciones. Más allá de las cifras y de las posibles decisiones financieras, su testimonio se centra en transmitir que, al menos emocionalmente, Bertín se encuentra sereno.

Gabriela

También le han preguntado por Gabriela Guillén y su participación en 'Supervivientes', pero reconoce que no está siguiendo el programa: "No, es que yo no he visto nunca ese concurso, la verdad. Tengo entendido que es muy difícil y espero que esté bien". Aun así, se alegra de que la relación entre la joven y su padre haya mejorado en los últimos tiempos: "Me alegro, me alegro siempre, por supuesto", afirma con naturalidad, dejando claro que cualquier gesto de acercamiento o buena sintonía alrededor de Bertín es algo que recibe de buen grado, aunque ella prefiera mantenerse al margen del foco mediático.