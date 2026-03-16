Rosa reaparece tras ganar Pasapalabra y cuenta lo que ha hecho desde que logró el millonario bote: su regreso a la universidad

Hace un mes que Rosa Rodríguez consiguió hacerse con el millonario bote de Pasapalabra y, desde entonces, abandonó sus redes. Ahora reaparece y cuenta lo que ha hecho desde entonces: su regreso a la Universidad.

Pero no, no ha sido como estudiante, sino que ha estado ofreciendo una serie de charlas, como ella misma ha comentado en la publicación que ha realizado en su perfil oficial de la red social de Instagram: "La semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Universidad Miguel Hernández de Elche charlando con el alumnado (¡y no solo alumnado!) sobre la experiencia de Pasapalabra, la tele, el aprendizaje y… la vida, en general", cuenta, señalando que no fue su única cita.

"También dialogamos en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en un encuentro tan íntimo como entretenido. Fue un verdadero placer poder compartir esos ratitos e intercambiar impresiones con todos los asistentes", asegura.

Rosa quiso agradecer estas invitaciones, así como a todos los que "se acercaron, que participaron, y me transmitieron su cariño".

Rosa Rodríguez pasará a la historia de Pasapalabra por ser la concursante que se hizo con el mayor bote de todos los que se han ganado en el concurso en España.

Líder

Un concurso que, a pesar de la competencia, sigue siendo líder y congregando a millones de personas frente a la pantalla de lunes a viernes en Antena 3.