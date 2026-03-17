La nueva vida de Rosa Pasapalabra tras convertirse en millonaria: charlas universitarias y comentarios negativos, "te regalaron el bote y tú, lo sabes"

Rosa Rodríguez jamás podrá olvidar a Earl Morrall porque, gracias a éste jugador de fútbol americano, se ha convertido en la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. "No pensé que iba a ser el día", asegura sobre si había tenido algún presentimiento antes o durante El Rosco. Sin embargo, vivió la prueba con un nerviosismo creciente, como los espectadores pudieron comprobar.

"Lo tenía mirado hacía tiempo", reconoce Rosa sobre la respuesta que le ha valido un premio de 2.716.000 euros. De hecho, tuvo un pensamiento cuanto Roberto Leal le leyó el enunciado de la M: "Esto me lo tenía que mirar y no me lo llegué a mirar". En esa primera vuelta, ni escuchó el año. Sin embargo, se fue dando cuenta de que podía ser la clave del bote cuando dejó pendiente la V sabiendo que era vitáfono. Y aún más acertó "escampavía" en la segunda ronda. "Me puse a temblar", confiesa. Al volver a escuchar la pregunta, la coruñesa se da cuenta del año y de que le cuadra. "Fue lo primero que se me vino", explica. A partir de ahí llegaron realmente los nervios porque, pese a sus dos 24 anteriores, nunca se había visto con una posibilidad real de completar El Rosco como ahora. "Tenía una opción que me cuadraba todo", asegura. La respondió... y el resto es historia de Pasapalabra.

Y es que esa respuesta le valió un premio de 2.716.000 euros al completar El Rosco. Ahora, Rosa disfruta de una vida algo más relajada que cuando debía prepararase para sus retos diarios en el concurso de Antena 3. La gallega ha tenido la oportunidad d edar varias charlas, tal y como ha contado en su perfil de redes sociales.

"La semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Universidad Miguel Hernández de Elche charlando con el alumnado (¡y no solo alumnado!) sobre la experiencia de Pasapalabra, la tele, el aprendizaje y… la vida, en general. También dialogamos en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en un encuentro tan íntimo como entretenido. Fue un verdadero placer poder compartir esos ratitos e intercambiar impresiones con todos los asistentes. Gracias tanto a la UMH como al @iacgilalbert por la invitación; y, en especial, a María Samper, Joaquín Juan Penalva y José Luis Ferris, del Área de Literatura Española del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, por acogerme tan calurosamente y realizar tan maravilloso trabajo para conseguir que todo saliera como lo hizo. Y gracias, también, por supuesto, a todas las personas que se acercaron, que participaron, y me transmitieron su cariño".

No obstante, Rosa también debe aguantar, a través de las redes, comentarios negativos tras convertirse en ganadora de Pasapalabra. "Todavía están los americanos buscando el nombre que te dió el bote , ni en la biblioteca lo encuentran"; "Te regalaron el bote Rosa ,y tú, lo sabes"Disfruta del regalo que te dieron no te lo ganastes con conciencia fue regalado porque hay un dicho que dice más vale caer en gracia que ser gracioso y a así le robaron el shou a Manu que es más inteligente".

Pero, haters aparte, Rosa sigue con su vida y otro de sus próximos proyectos podría ser un viaje a Argentina, como la histórica concursante le dijo a su hermana en el momento de la celebración del millonario bote. Se trata de una promesa que hizo a su tía justo en el momento en el que iba a empezar a participar en Pasapalabra, y se convertiría en su primer gran capricho con el premio de 2.716.000 euros. Experiencias más que merecidas tras dejar una huella imborrable y escribir un momento de oro en la historia del programa.