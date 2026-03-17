Polémico enfado entre Gloria Camila y Rocío Flores tras dejar de seguirse en las redes sociales: "Puede ser un calentón del momento"

La relación entre Rocío Flores y Gloria Camila Ortega atraviesa uno de sus momentos más delicados. Según se ha podido comprobar en redes sociales, tía y sobrina se han dejado de seguir mutuamente en Instagram, un gesto llamativo teniendo en cuenta lo unidas que han estado siempre y el apoyo público que se han brindado en los últimos años. A este movimiento se suma el enigmático mensaje que ambas han compartido en sus perfiles, alimentando las especulaciones sobre un fuerte enfado entre ellas y sobre una posible ruptura en su hasta ahora sólida alianza familiar.

Este martes, la hija de Ortega Cano ha tenido que hacer frente a las preguntas en el plató de 'El tiempo justo' y ha optado por blindar su vida privada. "No voy a entrar en ese tema, forma parte de mi intimidad con Rocío. No, no voy a entrar en detalles", zanjaba, dejando claro que no piensa airear públicamente el origen del conflicto. En la misma línea, la nieta de Rocío Jurado ha transmitido a Leticia Requejo que tampoco va a entrar en detalles, manteniendo así un pacto de discreción entre ambas.

La colaboradora de televisión sí ha querido matizar algunas informaciones que han circulado sobre su último cumpleaños, donde se dijo que apenas habían cruzado palabra. Ella lo niega tajante: "Es mentira, yo en mis cumpleaños intento hablar con todo el mundo. No fue la última vez que hablamos. ¿Qué pelea? No sabéis nada, queréis saber pero...". De esta forma, resta importancia a la teoría de que aquella celebración fuera el inicio visible del distanciamiento.

Rocío, por su parte, ha asegurado que ha sido su tía quien la ha bloqueado en redes sociales, un detalle que la propia joven ha confirmado con cierto reproche: "Entonces sí que ha entrado en detalles". Cuando la exsuperviviente le pregunta a Leticia, "esta información, ¿cómo la conseguís? ¿La ha contado Gloria?", la tertuliana responde irónica: "Gracias por dudar de mí. Ella te ha dicho que soy yo la que ha bloqueado, pues ya está. No se ha dejado nadie de seguir. Puede ser un calentón de un momento, yo no la dejo de querer, sigue siendo mi sobrina y esa hermana que nunca he tenido".

La influencer ha explicado que el bloqueo es reciente, "de ayer", y ha dejado claro que no piensa justificar cada movimiento: "Cuando sube a Madrid no tiene que estar obligatoriamente en mi casa. No tengo que aclarar algo que ni siquiera yo he sacado a la luz". Leticia le trasladaba que, según le cuentan, "no es ninguna tontería lo que ha pasado entre vosotras, que es grave", pero la hija del torero lo desmiente con firmeza: "Yo este tema no lo he hablado con nadie, esta persona que te está diciendo eso es mentira porque, si no hemos hablado nosotras con ella, es imposible que lo sepa... Pongo la mano en el fuego que Rocío no se lo ha contado a nadie".

Enfado

Pese al evidente enfado, la hermana de José Fernando ha querido enviar un mensaje de calma y cerrar la puerta a una ruptura definitiva al estilo de la que ella misma vivió con Rocío Carrasco: "Sigue siendo mi hermana, mi sobrina, seguiré dando la vida por ella. No os hagáis historias de un nunca más, no va a ser como mi hermana y yo. El resto de la familia se estará enterando ahora del enfado". Con estas palabras, deja claro que la distancia existe, pero también que confía en que se trate de un bache pasajero y no de una ruptura irreversible.