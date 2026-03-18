El duro futuro de Kiko Matamoros tras la petición de 4 años de cárcel para él: de salir en el prime time a entrar en el juzgado

Día clave para Kiko Matamoros y Makoke, que este miércoles se han visto las caras en la Audiencia Provincial de Madrid ante la petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel para el colaborador -al que considera cerebro de la operación- y cuatro para su exmujer -cooperadora necesaria- por un presunto delito de alzamiento de bienes, acusándolos de haber montado un entramado para esconder sus ingresos entre 2009 y 2014 para no pagar una deuda con Hacienda que supera un millón de euros.

Además de las penas de prisión, la expareja se enfrenta a una multa de 33.000 euros y al pago de 636.697 euros en concepto de indeminación a la Agencia Tributaria -en el caso del tertuliano-, y una multa de 30.750 euros de multa y responsabilidad conjunta en el pago de otros 471.900 euros al fisco, en el caso de la modelo.

A pesar de que su horizonte judicial se dibuja muy oscuro, Makoke ha llegado a los juzgados asegurando que está "bien y tranquila". Muy seria y ocultando su mirada tras unas grandes gafas de sol, la colaboradora ha acudido a su cita con la Justicia arropada por su prometido, Gonzalo, y por su hijo Javier Tudela, que accedía a la Audiencia Provincial poco después de su madre sin querer hacer declaraciones a la prensa.

Mucho más hablador que su exmujer se ha mostrado Matamoros, que ha hecho su aparición en solitario y no ha dudado en hacer gala de su característica ironía para dejar claro que no está preocupado por su posible pena de cárcel: "Estoy bien, tranquilo. Uno nunca tiene ganas de enfrentarse a estas cosas, no es agradable escuchar esas cosas, pero bueno bien, tengo ganas de que se sepa la verdad. La misma que la de Cervantes. Decían que era como el aceite, que siempre queda por encima del agua" ha expresado rotundo.

Tirando de sentido del humor para preguntar a una reportera si le llevará algo si finalmente le condenan a ingresar en prisión, el tertuliano ha asegurado que "de verdad que me da igual" reencontrarse con Makoke ante el juez. "Yo lo único que quiero es que salga la verdad y que se conozca la verdad de todo. Y eso espero de la Justicia que para eso está" ha reconocido, apuntando que "no me extraña" que su exmujer haya confesado que le da "vergüenza" encontrarse en esta situación.

Respecto a si tiene pruebas para demostrar su inocencia de las acusaciones de la Fiscalía, Kiko ha esquivado la cuestión afirmando que "yo creo que los medios los tiene la Fiscalía y la Abogacía del Estado". "Yo digo que la Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen la verdad" ha insistido, dejando en el aire si es cierto que existirían pruebas de que habría vaciado sus cuentas para no hacer frente a su deuda con el fisco.