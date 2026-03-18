La hija de Rocío Jurado emite un contundente comunicado sobre Rocío Flores: "Mi vida la decido yo"

Gloria Camila continúa en el centro de la polémica familiar tras reconocer en 'El tiempo justo' que ha bloqueado y dejado de seguir en redes sociales a Rocío Flores, confirmando así el distanciamiento entre tía y sobrina. Una decisión que llegaba después de que ambas compartieran en Instagram el mismo mensaje sobre la "paz mental", encendiendo todas las alarmas sobre la verdadera situación de una relación que hasta hace poco ellas mismas definían como de "uña y carne".

Lejos de calmarse, el tema ha ido a más después de que Gloria abandonase visiblemente molesta el plató de televisión donde colabora, al hacerse público en directo que habría sido ella quien bloqueó a Rocío, alimentando las especulaciones sobre una crisis más profunda entre ambas. En este contexto, la hija de José Ortega Cano ha vuelto a pronunciarse y ha dejado claro cuál es su postura sobre este distanciamiento con su sobrina, marcando límites pero insistiendo en que el cariño sigue estando presente.

"Esto no hace que deje de querer a una persona ni nada, de verdad", asegura con rotundidad, dejando claro que, pese a la situación, sigue queriendo a la hija de Rocío Carrasco y que este bache no implica una ruptura definitiva. La joven intenta enmarcar lo que está ocurriendo dentro de la normalidad de cualquier núcleo familiar: "En todas las familias pasan cosas. Lo que pasa es que unas son más públicas y otras son más privadas. Fin", apunta, consciente de que cada gesto se analiza al milímetro por su exposición mediática.

Además, niega que el origen del distanciamiento tenga que ver con las palabras que le dedicó a su sobrina en su último cumpleaños, cuando muchos interpretaron cierto enfriamiento en ese mensaje público. "No. Además, es que mi vida creo que la decido yo. O sea, igual que yo no me meto en nada nadie se mete en la mía", responde, defendiendo su derecho a tomar decisiones personales sin que se cuestionen o se utilicen como combustible para la polémica.

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Tratando de restar importancia a todo lo que se está diciendo, Gloria insiste en que, para ella, la situación no es tan grave como se está planteando desde fuera: "De verdad, es que no le estoy dando tanta importancia como vosotros. Es que no ha pasado nada, en plan no sé... es que parece que...", comenta, dejando caer que siente que se está magnificando un simple bache familiar. Y cuando se le recuerda que Rocío siempre ha estado a su lado en los momentos complicados, ella lo tiene claro: "Y yo a ella. Mutuamente", sentencia, dejando la puerta abierta a una futura reconciliación cuando ambas decidan retomar su relación con más calma.