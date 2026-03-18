Kiko Matamoros deja sola a Makoke ante el juicio: la pena de cárcel y el gran pago que tiene que hacer frente

Kiko Matamoros y Makoke se han reencontrado este miércoles ante el juez en la Audiencia Provincial de Madrid como acusados de un delito de ocultamiento de sus bienes a la Agencia Tributaria para no pagar una deuda de más de un millón de euros, por el que se enfrentan a una posible pena de prisión de 5 años en el caso del colaborador, y 4 en el de su exmujer, además de al pago de una indemnización al fisco de 636.697 y 471.900 euros respectivamente.

Un juicio que se ha aplazado al próximo 17 de abril después de que la defensa de la modelo presentase un informe pericial muy extenso por el que el fiscal ha solicitado al juez la suspensión del proceso para estudiarlo con detenimiento.

Y aunque Makoke ha asegurado al abandonar la Audiencia Provincial que "no tenía ni idea" de que el juicio se iba a posponer, Matamoros no ha dudado en señalar directamente a su exmujer, poniendo en duda que desconociese que se iba a suspender después de aportar un "documento bastante voluminoso" y dejando entrever que podría tratarse de una estrategia para 'ganar tiempo': "Si presentan lo que quiere ser una prueba 24 horas antes, la fiscal la ha recibido hoy por la mañana, evidentemente no tiene tiempo para estudiarlo. Supongo que ha siddo una estrategia, pero yo no voy a entrar a valorar eso, que eso lo valoren los profesionales". "Yo lamento mucho la suspensión porque yo quería que terminara esto de una vez, pero bueno, pues arrierito somos y el 17 nos encontraremos" ha apuntado.

"Estoy muy tranquilo. Lo que quiero es que prevalezca por encima de todo la verdad, la ley, el derecho, poder cumplir con mis obligaciones fiscales, que evidentemente el principal que se me reclamaba en su día ya está más que cubierto, pero bueno, me quedan por pagar lo que son las sanciones y los intereses, ¿no? Parte. Y ya está, y estar a gusto y tranquilo y en paz conmigo, con mi gente y con la sociedad en general" ha reconocido ante las cámaras al salir del juzgado.

Y aunque no ha querido revelar ningún detalle de cómo ha sido su reencuentro con Makoke, sí ha desmentido que haya intentado llegar a un acuerdo. "Yo en su día dije que de las dos propiedades se vendiera una para cubrir la deuda. Lo dije además en televisión y lo he dicho muchas veces y no se ha hecho no se ha querido hacer, pues no hay más" ha sentenciado, volviendo a insinuar que esto se podría haber evitado si su exmujer hubiese accedido a vender una de las dos casas que tenían en común, y que siguen perteneciendo a la colaboradora.

De ahí que Kiko haya confirmado que sus abogados van a pedir su absolución porque es inocente: "La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero" ha citado a Antonio Machado, asegurando que "hay elementos suficientes para determinar las responsabilidades de cada quien, las voluntades de cada quien, y cómo ha actuado cada quien y desde luego la Agencia Tributaria y la Fiscalía creo que han hecho un gran trabajo en esa dirección y está absolutamente documentado e identificado todo el tránsito del dinero y el final al que se ha destinado y no puedo decir más".