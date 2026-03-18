Tamara Falcó quita hierro a las polémicas declaraciones de su marido en la inauguración de su club privado: "Estaría tirando piedras sobre su propio tejado"

Radiante con un sencillo look compuesto por una camisa azul cielo, unos pantalones de pinzas negros, y un original pañuelo de inspiración étnica atado a la cintura, Tamara Falcó no se ha perdido este miércoles el desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Una cita muy especial que ha supuesto su reaparición pública tras la polémica protagonizada hace unos días por su marido Íñigo Onieva después de que se "sacasen de contexto" unas declaraciones al diario El Mundo en las que reconocía que no quería que su nuevo negocio, Vega Members Club, se convirtiese en un club de lationamericanos sino en un lugar que primase lo local apostando por lograr un equilibrio entre los socios nacionales e internacionales.

Y aunque el propio empresario ha aclarado sus palabras asegurando que su proyecto no sería posible sin la comunidad latinoamericana, la marquesa de Griñón no ha dudado en salir en su defensa; además, ha hecho un balance a corazón abierto de su matrimonio, y ha revelado cómo se encuentra su hermana Ana Boyer después de regresar a España junto a Fernando Verdasco y sus tres hijos por el clima de creciente tensión en Doha -donde residen- debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel, e Irán.

"Creo que al final cuando pones tanto esfuerzo en un proyecto que ha sido de un año largo y tal y de repente ves un titular así pues te hace daño, porque creo que se entendió que no era lo que estaba intentando decir. Yo después vi el corte completo y la verdad es que da un poquito de pena, pero bueno al final son cosas que pasan, todos sabemos que los titulares..." ha expresado respecto a Íñigo, reconociendo que su marido está muy afectado "por la frase, el titular y sobre todo por la gente que se ha podido sentir aludida, porque era su última intención". "Además su propia abuela es argentina, entonces estaría tirando piedras sobre su propio tejado" ha expresado.

Cambiando de tema, Tamara -una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país- ha revelado que su apuesta 'fashion' para esta temporada "es un cestito, que me parece un accesorio ideal", reconociendo que la tendencia que no le gusta en absoluto es la del 'naked dress': "Me produce rechazo cuando la gente va demasiado desnuda. O sea, he estado en un par de fiestas de moda y tal y es que como que falta la ropa, ¿no? Yo la verdad cenar con un pecho en la cara...".

Como afirma, le gusta pedir consejo a su madre en lo que a moda se refiere, pero "desafortunadamente vivimos vidas como muy llenas de familia, de gente, de tal y entonces hay veces que no nos vemos todo lo que nos gustaría, incluso yo viviendo a 10 minutos de mi madre, entonces no siempre es fácil hablar de todos los temas".

Respecto a su hermana Ana, la socialité confiesa que "estoy encantada de que estén aquí con mis sobrinos, pero Ana le sigue quitando hierro al asunto y dice que en Doha no han tenido ninguna sensación de inseguridad, ¿no? Pero bueno, al final es una situación insólita, sobre todo para los que vivimos en España, que no estamos nada acostumbrados a que haya conflictos bélicos, entonces, pues bueno, es un poco agobiante".

Y ante la controversia que obligó a su hermana a aclarar que se había pagado sus propios billetes de avión, Tamara se ha mostrado tajante: "Ella tuvo la suerte de encontrarlos y se los pagó, pero además por haber nacido en España, ella tenía tanto derecho como cualquier español a venir en un viaje organizado por la embajada" ha defendido.

Esta noche la marquesa protagoniza el estreno del nuevo programa de entrevistas de Ana Milán en Mediaset y, aunque no ha querido revelar demasiado, sí se ha sincerado sobre la reacción de su madre cuando se convirtió al cristianismo: "Al principio se lo tomaron un poco, como que era una moda, porque yo he sido muy de eso, y cuando se empezaron a preocupar ya cuando iba súper en serio y al final, bueno, pues ya se ha instaurado en mi familia. Ya saben que los domingos voy a misa, que me gusta rezar, que creo fervientemente... Y te voy a decir una cosa, mi madre al final es súper respetuosa" ha asegurado.

Religiosidad

Una religiosidad que comparte con Íñigo, con el que el balance de los casi tres años que llevan de matrimonio es inmejorable. "Muy bien, fenomenal, en parte gracias a Jesús, porque es verdad que la fe te ayuda muchísimo a sobrellevarlo todo y pues creo en el sacramento. Quiero mucho a mi marido" ha confesado.