Ana Obregón estalla en lágrimas al cumplirse una fecha muy especial: "Me he emocionado mucho"
A pesar de la tristeza por la pérdida de Aless, Ana Obregón encuentra consuelo en su nieta y en la felicidad de su familia por la reciente llegada de un nuevo miembro
Ana Obregón ha vuelto a vivir un cumpleaños "un poquito agridulce". A sus 71 años, la actriz ha soplado las velas de nuevo marcada por la dolorosa ausencia de su hijo, Aless Lequio, cuya pérdida continúa condicionando cualquier celebración por muy especial que sea. Un año más, ha renunciado a una gran fiesta y ha preferido pasar el día con aparente normalidad, arropada por sus familiares más cercanos, que se han convertido en su gran apoyo.
"Desde que no está mi niño yo no lo celebro, pero hoy vienen mis hermanas, mis hermanos y espero que Anita me cante cumpleaños feliz", confesaba, intentando sonreír ante las cámaras pese a no poder contener las lágrimas. Y es que, a pesar del vacío que ha dejado Aless, Ana reconoce que su mayor motivo de felicidad en estos últimos años es su nieta, Ana Sandra: "El regalo más especial ha sido el abrazo de mi niña, que me ha abrazado. Me he emocionado mucho. Es que estoy un poco emocionada", admitía visiblemente tocada.
Sobrino
La actriz también celebraba el buen momento que atraviesa su familia con la reciente llegada del primer hijo de su sobrino Javier, un rayo de luz en medio de tantos años complicados: "Mi hermano está feliz y Paloma. Están todos felices. Toda la familia, ya nos toca algo bueno", explicaba con orgullo. Rodeada de los suyos, Ana Obregón afronta así un nuevo cumpleaños en el que intenta disfrutar de la alegría que le brinda su nieta y las buenas noticias familiares, sin dejar de tener muy presente a Aless, cuya ausencia hace que cada aniversario sea inevitablemente especial, pero también profundamente emotivo.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- Así es el bar más patriota de Oviedo: 'Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra