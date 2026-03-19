Ana Obregón estalla en lágrimas al cumplirse una fecha muy especial: "Me he emocionado mucho"

Ana Obregón ha vuelto a vivir un cumpleaños "un poquito agridulce". A sus 71 años, la actriz ha soplado las velas de nuevo marcada por la dolorosa ausencia de su hijo, Aless Lequio, cuya pérdida continúa condicionando cualquier celebración por muy especial que sea. Un año más, ha renunciado a una gran fiesta y ha preferido pasar el día con aparente normalidad, arropada por sus familiares más cercanos, que se han convertido en su gran apoyo.

"Desde que no está mi niño yo no lo celebro, pero hoy vienen mis hermanas, mis hermanos y espero que Anita me cante cumpleaños feliz", confesaba, intentando sonreír ante las cámaras pese a no poder contener las lágrimas. Y es que, a pesar del vacío que ha dejado Aless, Ana reconoce que su mayor motivo de felicidad en estos últimos años es su nieta, Ana Sandra: "El regalo más especial ha sido el abrazo de mi niña, que me ha abrazado. Me he emocionado mucho. Es que estoy un poco emocionada", admitía visiblemente tocada.

Sobrino

La actriz también celebraba el buen momento que atraviesa su familia con la reciente llegada del primer hijo de su sobrino Javier, un rayo de luz en medio de tantos años complicados: "Mi hermano está feliz y Paloma. Están todos felices. Toda la familia, ya nos toca algo bueno", explicaba con orgullo. Rodeada de los suyos, Ana Obregón afronta así un nuevo cumpleaños en el que intenta disfrutar de la alegría que le brinda su nieta y las buenas noticias familiares, sin dejar de tener muy presente a Aless, cuya ausencia hace que cada aniversario sea inevitablemente especial, pero también profundamente emotivo.