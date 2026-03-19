Juan del Val desvela detalles ocultos de la nueva película de Santiago Segura, Torrente Presidente: "No lo dudé"

"Torrente, presidente", la sexta entrega de Santiago Segura, ha sido un auténtico taquillazo. Si los 2,4 millones de euros recaudados en las primeras 24 horas ya era todo un éxito, la película superó los 7 millones en tres días, rondando el millón de espectadores, según datos del Ministerio de Cultura. Se trata del mejor estreno del cine español en 15 años, igualando precisamente a "Torrente 4: Lethal Crisis", con una recaudación de 2,4 millones de euros.

Juan del Val, el flamante ganador del último premio Planeta, ha desvelado, a través de sus redes sociales, detalles ocultos del largometraje. "Mi compañero y amiguete Santiago Segura me propuso hacer un cameo en Torrente Presidente. Me hizo muchísima ilusión participar en una película cuyo guion me había ido contando a trozos cada vez que nos veíamos en las grabaciones de El Desafío", contó.

"Me pidió que me quitase la barba y me pusiera gomina y naturalmente no lo dudé. Me lo pasé de maravilla el día del rodaje y, según me dijo, a Santiago le encantó mi pequeña interpretación (supongo que se lo dirá a todos)", continuó. "Para mí es un orgullo participar en una película que va a abarrotar los cines de gente. Irreverente, salvaje, esperpéntica, brillante, graciosa, provocadora, genial… Gracias Santiago por regalarme esta experiencia", sentenció.

La opinión de los espectadores

El furor de "Torrente, presidente" ha llegado con fuerza a las salas de cine de toda España, incluidas las asturianas. Con una puesta en escena pocas veces vista con anterioridad, sin cartel promocional, ni tráiler, ni entrevistas previas, el boca a boca y el "hype" generado en redes sociales han convertido la película de Santiago Segura en la vencedora de las carteleras.

Las primeras reacciones de los espectadores son de lo más positivas. “Muy divertida, era lo que esperaba”, reconocía Eva María Gómez nada más salir de la sala de cine. “Hace muchas bromas divertidas, con tema político. Estaba también pensando durante la película que es un humor muy de aquí, seguro que si la ve un alemán no la entiende. Todos los chascarrillos tienen que ver con temas actuales de España”, analizó esta espectadora.

La misma expectación tenía Laura González, que acudió en familia al cine para ver las nuevas aventuras de Torrente. "Había visto la primera, pero hace un montón y no me acordaba. Me sorprendió para bien, me pareció muy graciosa”, reconoce la joven, acompañada por sus padres. “Sabíamos a lo que veníamos. Recuerda a las antiguas y es un poco de mix, con cameos de gente que estuvo en las anteriores y otros más de ahora”, detalla, por su parte María José Díaz.

Para Francisco Javier González, es una "gran parodia de la política actual" y, pese a que se desconocen muchos detalles de la película, no es el tipo de cine para sentarse en la butaca con ideas preconcebidas. “Vienes a ver una película que sabes lo que es. Al que le guste ese tipo de humor de la primera película y viene a partirse de risa sin pensar en nada más le va a gustar”, expone González.