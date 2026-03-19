"Torrente Presidente": El reproche de una conocida presentadora de televisión por no haber salido en la película
El film se acaba de estrenar con destacado éxito
Se acaba de estrenar la película "Torrente Presidente" y ha sido todo un éxito de taquilla. Su director y protagonista, Santiago Segura, se ha pasado por distintos programas de televisión para promocionar el film, pero ha habido una conocida presentadora quien le ha reprochado no haber aparecido en la película.
Y es que el director estuvo en Espejo Público, y su presentadora Susanna Griso, quiso saber por qué aparece en la película Ana Rosa Quintana, con la que compite en las mañanas de televisión; y no ella.
Eso a pesar de que la película es de Atresmedia, empresa que también engloba a Antena 3 y, por tanto, al programa de Susanna Griso. Segura restó hierro al reproche asegurando que quería añadir un poco de "pluralidad" con representantes de las diferentes cadenas de televisión, y que de hecho le llamó mucho la atención que accedieran a aparecer en la película a pesar de que era de Atresmedia.
"Papel protagónico"
Pero el director no se quedó ahí, y aseguró que para Susanna guardaba "un papel protagónico".
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