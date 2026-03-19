TVE despide a Isabel Durán tras el bulo del DNI electrónico y las críticas feroces de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'
La colaboradora confirma su salida de ‘Directo al grano’ y denuncia “presión en redes” tras el revuelo por el supuesto “pucherazo”
Kevin Rodríguez
TVE ha decidido actuar con rapidez ante la fuerte polémica generada en los últimos días y ha apartado a Isabel Durán de su papel como colaboradora habitual en ‘Directo al grano’, el espacio de las tardes de La 1 presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró. La corporación pública ha optado por prescindir de su participación tras el revuelo suscitado por sus informaciones.
La propia periodista ha sido la encargada de hacer pública la decisión este jueves a través de sus redes sociales y también mediante un artículo, donde sostiene que RTVE ha cedido a la “presión en redes” que pedía su salida en los últimos días.
“RTVE me aparta tras publicar la investigación sobre la grieta en la identificación digital en las urnas”, ha anunciado Isabel Durán, defendiendo al mismo tiempo que “no es un bulo” y reafirmándose en que se trata de “una información verificada”.
El origen de toda esta controversia se encuentra en un artículo firmado por la colaboradora en el que exponía la supuesta posibilidad de falsear identidades para votar mediante herramientas digitales, apuntando al uso de la inteligencia artificial como vía para cometer fraude electoral justo antes de las elecciones de Castilla y León.
Estas afirmaciones desataron una gran polémica mediática y también dentro de la propia RTVE, donde otros rostros de la cadena, como Javier Ruiz, llegaron a calificar esas teorías como un “bulo del pucherazo” o incluso como una “conspiración paranoica”, aumentando la presión sobre la continuidad de Durán en el programa.
Finalmente, la cadena pública ha optado por apartarla de la tertulia, según cuenta la propia Durán en sus redes, cerrando así de forma fulminante una crisis que había ido escalando en los últimos días y que vuelve a poner el foco en los límites de la opinión y la información en los espacios de debate televisivo.
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