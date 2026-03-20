Gala 3
Expulsado en ‘Supervivientes’ este jueves y nominados: lista completa tras la gala
La gala de ‘Supervivientes’ ha dejado la expulsión de Marisa Jara, una nueva lista de nominados y varias situaciones límite
Redacción Yotele
La última gala de ‘Supervivientes’ ha estado marcada por la expulsión de uno de los rostros más protagonistas de la edición. Tras un duelo final en las votaciones del público, Marisa Jara ha sido la concursante expulsada de la noche, poniendo fin a su paso por el reality en un momento especialmente delicado de su concurso.
Antes de conocerse la decisión final, la gala avanzó con las tradicionales fases de salvación y nominaciones, que configuraron un grupo de concursantes en riesgo. Finalmente, la lista de nominados quedó formada por Claudia Chacón, Toni Elías, Gabriela Guillén y Almudena Porras, quienes se enfrentarán a la próxima decisión de la audiencia en la siguiente gala.
La noche también dejó uno de los momentos más comentados con la situación de Alejandra de la Croix, que ha solicitado abandonar el programa tras atravesar una situación límite marcada por crisis de ansiedad y problemas físicos. Finalmente, la organización ha decidido apartarla temporalmente tras activar el protocolo de abandono, quedando a la espera de su decisión definitiva en próximas emisiones.
Además, durante la emisión, Jorge Javier Vázquez volvió a intervenir para dirigir un mensaje claro a los concursantes ante las continuas quejas acumuladas en las últimas semanas, en una línea similar a la recogida en otros momentos recientes del programa. Con una expulsión ya confirmada, nuevos nominados y varias situaciones límite, la convivencia en la isla se endurece conforme avanza el reality.
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