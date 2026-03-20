Rocío Flores rompe con su tía Gloria Camila: "¿Qué quieres, que me ponga a llorar?"

Firme, tranquila y dejando la pelota en el tejado de Gloria Camila al preguntarle los motivos de su enfado y si cree que su ruptura es definitiva o si por el contrario hay posibilidades de reconciliación y de volver a ser uña y carne como eran hasta ahora. Así ha reaparecido este viernes Rocío Flores ante las cámaras en el aeropuerto de Madrid, lista para sentarse en el plató de '¡De Viernes!' esta noche y dar su versión sobre su distanciamiento de su tía.

Aunque en un primer momento ha asegurado en varias ocasiones que "no tengo nada que decir" como respuesta a cómo se encuentra o qué tiene que comentar el revuelo mediático que se ha creado ante su conflicto con la hija de José Ortega Cano, limitándose a justificar que "estoy esta noche y mañana en dos programas. Sabéis que no puedo decir nada. Si tengo algo que decir, lo tendré que decir ahí", finalmente no se ha podido contener y ha lanzado varias frases de lo más reveladoras que arrojan algo de luz en su discusión con Gloria.

La primera, sin poder contener la risa, es que Manuel Cortés -y la defensa que ella habría hecho de él por el comportamiento de su tía con el hijo de Raquel Bollo tras su reconciliación con Álvaro García- no ha tenido nada que ver en su guerra: "Es que... eso está perfecto. Todas las teorías están geniales, pero yo no tengo nada que decir". "Es que ya me río" ha respondido sobre los rumores de que podría sentir algo por el cantante, aclarando que "conozco a Manuel desde que soy muy pequeña y tenemos buena relación".

"No es que no quiera contaros nada... Sabéis perfectamente que no tengo ningún problema en hablar sin pelos en la lengua y decir lo que tengo que decir en cada momento, y me da igual que sea cobrando o gratis. Pero en esta ocasión... Pero en esta ocasión, lo tenéis que entender, no puedo hablar" ha insistido visiblemente incómoda.

La segunda, que por supuesto que sigue queriendo a Gloria aunque actualmente estén enfadadas. "Es que creo que no hace falta ni que responda" ha asegurado cuando la prensa le ha preguntado por este tema. Sin embargo, Rocío se ha mostrado menos segura ante si cree que su ruptura tiene solución y si su relación va a volver a ser la de antes: "Que no tengo ni idea. Que, de verdad chicos, es que no puedo decir nada".

"Solamente sé que Gloria es Gloria y yo soy yo y fin" ha añadido rotunda sin desvelar qué le parece que su tía abandonase el plató de 'El tiempo justo' cuando se hablaba de su enfado, dejando claro -con una sonrisa reveladora- que no tiene ningún mensaje que mandarle a la colombiana ante su regreso al programa este viernes: "no, ninguno, nada, cero. No tengo nada que decir". "Claro que entiendo la polémica y la bomba informativa que ha supuesto, ¿cómo no lo voy a entender? Pero no tengo nada que decir" ha añadido

"Yo no tengo ni idea. Que me podéis preguntar 500 veces, de verdad, que no quiero... Es que no quiero. Sabéis perfectamente como soy y porque estoy trabajando en dos sitios, y es que no tengo más opciones. Y de verdad te aseguro, de verdad te lo juro, que es que quién me conoce sabe que me da exactamente igual contestar que sea cobrando o por cero euros. O sea, en muchísimas ocasiones he dicho todo lo que he pensado de forma gratuita y me ha dado exactamente igual el dinero, pero es que en esta ocasión me estáis pillando en el aeropuerto. Vengo a trabajar esta noche, mañana también tengo que ir y es que no puedo hacer otra cosa" ha expresado respecto a por qué en esta ocasión no habla claro como acostumbra. "Yo explicaré lo que considere que tengo que explicar, cómo me encuentre en ese momento" ha confesado.

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Y la tercera y más reveladora sin duda de sus declaraciones ha sido cuando los reporteros han querido saber si ha pasado algo tan grave o tan gordo como para poder romper su relación con su tía: "Es que eso no me lo tienes que preguntar a mí" ha respondido señalando directamente a Gloria y confirmando que fue ella quien la bloqueó. "Ya está, es que la polémica está contestada. ¿Qué quieres que te diga, ¿que me ponga a llorar? Si es que ya..." ha zanjado, dejando entrever que tampoco entiende por qué la hija de Rocío Jurado ha roto de manera tan fulminante su relación.