Entrevista
Montoya habla de su futuro en televisión tras ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’: "Quiero un entretenimiento sano"
El televisivo analiza su momento viral en 'La isla de las tentaciones' un año después y se abre a nuevos proyectos en la pantalla
Kevin Rodríguez
José Carlos Montoya saltó a la fama gracias a su momento viral en 'La isla de las tentaciones'. Aquel "Montoya, por favor" de Sandra Barneda dio la vuelta al mundo y disparó la presencia del andaluz en la televisión. De hecho, sin terminar de emitirse esa temporada, el concursante puso rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes 2025'.
Hace unos días, el televisivo acudió a la alfombra roja de los Premios Dial, donde YOTELE pudo hablar con él para preguntarle por este momento, por la actual edición de 'Supervivientes' y por sus futuros proyectos en televisión. "No lo estoy siguiendo", afirma sobre la edicion del reality de aventuras. Aun así, le desea al programa "toda la suerte del mundo": "Al final es mi productora y se merece lo mejor".
Además, el sevillano valora su momentazo en 'La isla de las tentaciones' cuando ha pasado ya más de un año: "Fue una locura. Ahora estoy diciendo 'joder, ¿cómo llegó eso ahí?'", responde sorprendido. "No deja de ser una reacción que en ese momento que nada me daba alegría, pero ahora mirándolo así, creo que ha entretenido a mucha gente y a día de hoy sigue haciéndolo", añade.
Sobre este momento concreto, lo define como "un entretenimiento sano desde la verdad" para hacer "cositas grandes" y confirma que ese quiere que sea su futuro en la televisión, donde después de ser reportero en '¡Vaya fama!', lo hemos podido ver en 'Universo Calleja' y muy pronto en 'Ex. La vida después'.
"Al final uno va probando cosas, experimentando y sobre todo sabiendo lo que le gusta. Lo que quiero es vibrar dentro de un entretenimiento sano, bonito y si tenemos la suerte de elegir...es lo importante", continua explicando Montoya. "Y quién sabe si volver otra vez a la cumbre", finaliza.
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