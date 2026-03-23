Comunicado tras las declaraciones de Rocío Flores tras el origen de la hija de Rocío Jurado: "Que le haya dado a luz mi abuela o venga de donde venga"

Si la paz parece que se cierne sobre el horizonte de la familia Pantoja, no pueden decir lo mismo en el clan Jurado. Las espadas están en alto entre Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores que llevan una semana totalmente distanciadas después del bloqueo de la primera a la segunda en sus redes sociales, y las consiguientes declaraciones que no terminan de aclarar los motivos de su ruptura.

Rocío ha dicho que no sabe a ciencia cierta las razones por las que su tía ha decidido apartarla de su lado. Está muy dolida, lleva estos días sin descansar bien y no puede evitar emocionarse cuando se le pregunta por la situación. Gloria Camila tampoco ha ahondado en el porqué. Sí ha hecho hincapié en que está "cerrando" su círculo: "Intento ser más reservada. Soy muy dada a compartir muchas cosas mías a veces cuando necesito un desahogo, pero creo que lo mejor es que cada uno viva su vida como considere, como crea y lo sienta, y ya está, y que cada uno viva la suya, y no meterme en nada igual que no quiero que se metan en la mía. Creo que es respetable".

A pesar del dolor que ha mostrado su sobrina y cuando parecía que había posibilidad de una reconciliación, Gloria ha levantado un muro y ha dado por zanjado el tema: "No voy a entrar ni en lo que ha dicho Rocío ni en lo que ha sido la discusión ni en lo que ha pasado", ha dicho de manera tajante, remitiéndose a sus declaraciones en el programa 'El tiempo justo'. "No tengo nada más que decir".

Después, Rocío Flores se ha pronunciado sobre su conflicto con Gloria Camila en '¡De viernes!' y 'Fiesta', definiendo las acciones de su tía respecto a ella como "deleznables" y asegurando que le había parecido "surrealista e infantil" que la bloquease en Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes 2017' le ha contestado en 'El tiempo justo', donde ha asegurado que nunca desconfió de ella. También ha reaccionado a un fragmento de las declaraciones de su sobrina que se ha hecho viral en redes. "A mí me ha dado exactamente igual que Gloria venga de Colombia, que le haya dado a luz mi abuela o venga de donde venga, yo la he tratado como mi hermana", fueron las palabras que Rocío dijo en 'Fiesta' y que han revolucionado a los espectadores, que la han criticado mucho.

"¿A ti cómo te han sentado?", le ha preguntado César Muñoz a la hija de Ortega Cano, que ha reaccionado a estas declaraciones de su sobrina. "El tema de lo de Colombia sé que ha sido muy mirado: conozco a Rocío y sé cómo habla Rocío", ha declarado la colaboradora.