La hija de Rocío Jurado emite un comunicado sobre su situación con Rocío Flores: "La demanda te está esperando"

Si la paz parece que se cierne sobre el horizonte de la familia Pantoja, no pueden decir lo mismo en el clan Jurado. Las espadas están en alto entre Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores que llevan una semana totalmente distanciadas después del bloqueo de la primera a la segunda en sus redes sociales, y las consiguientes declaraciones que no terminan de aclarar los motivos de su ruptura.

Rocío ha dicho que no sabe a ciencia cierta las razones por las que su tía ha decidido apartarla de su lado. Está muy dolida, lleva estos días sin descansar bien y no puede evitar emocionarse cuando se le pregunta por la situación. Gloria Camila tampoco ha ahondado en el porqué. Sí ha hecho hincapié en que está "cerrando" su círculo: "Intento ser más reservada. Soy muy dada a compartir muchas cosas mías a veces cuando necesito un desahogo, pero creo que lo mejor es que cada uno viva su vida como considere, como crea y lo sienta, y ya está, y que cada uno viva la suya, y no meterme en nada igual que no quiero que se metan en la mía. Creo que es respetable".

A pesar del dolor que ha mostrado su sobrina y cuando parecía que había posibilidad de una reconciliación, Gloria ha levantado un muro y ha dado por zanjado el tema: "No voy a entrar ni en lo que ha dicho Rocío ni en lo que ha sido la discusión ni en lo que ha pasado", ha dicho de manera tajante, remitiéndose a sus declaraciones en el programa 'El tiempo justo'. "No tengo nada más que decir".

Por su parte, la hija de Rocío Carrasco se ha mostrado tajante. Tras romper su silencio en '¡De viernes!', Rocío Flores se sienta en el plató de 'Fiesta' para aclarar algunos puntos. Quiere desmentir algunas de las teorías que circulan y por eso niega que el hecho de que ahora ella sea colaboradora de 'Fiesta' sea la razón que la ha distanciado de Gloria Camila: "No le he quitado el puesto de trabajo a nadie, se han puesto en contacto conmigo muchas veces desde hace mucho tiempo y ella lo sabe". Además, Rocío ha querido aclarar el polémico comentario que dijo sobre la soltería de Gloria: "Sobre Álvaro, dije que esperaba que siguiera soltera porque creía que debía de cuidarse mucho a sí misma, esa fue mi opinión", aclara en este sentido Rocío Flores después de añadir que no tiene nada en contra de Álvaro García ni de Manuel Cortés, con quien ha sido relacionada Gloria. Además, Rocío insiste en que todo este revuelo entre tía y sobrina ha salido a la luz por "una niñatada" por parte de Gloria: bloquearle en redes sociales. "Lo respeto, pero yo eso no lo hubiera hecho nunca", dice al respecto.

En todo este asunto, hay algo muy delicado y que Rocío Flores ha querido atajar desde el plató de 'Fiesta' y es en relación a unas delicadas insinuaciones que, según ella, ha llevado a cabo Luis Pliego. Estas han sido sus palabras: "Voy a aclarar una cosa y aquí sí que voy a ser súper tajante. Luis Pliego se sienta el otro día diciendo, bueno que para situar a la gente, yo no conozco de nada a esta persona, no tengo nada en contra de esta persona, pero esta persona cada vez que habla parece que soy su enemiga principal porque no ha dicho ni una sola palabra bonita de mi".

Noticias relacionadas

"No solo con todo eso sino que, además, aprovecha este momento para decir lo de Raquel Mosquera y encima poner sobre la mesa una teoría de una supuesta relación sentimental secreta que haya tenido Gloria con una tercera persona. Bueno, pues que sepa todo el mundo que esa tercera persona y eso que se está barajando es, supuestamente, una relación entre mi padre y Gloria. Luis Pliego, te invito y te animo a que te sientes, que seas valiente y des el nombre, que la demanda te está esperando. Con esto no me ando con tonterías. Las insinuaciones que se están haciendo son denunciables. Vamos a tener mucho cuidado con lo que decimos y con las teorías que barajamos", han sido sus palabras al respecto.