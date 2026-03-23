Semana completa
Quiénes van a ‘El Hormiguero’ esta semana: todos los invitados del 23 al 26 de marzo
El programa recibe a grandes nombres de la música, el cine y la televisión antes de la final de ‘El Desafío’.
Carlos Merenciano
Esta semana 'El Hormiguero' llega con una mezcla de música, cine y televisión en su recta final. Pablo Motos recibirá a varios rostros conocidos que acudirán al programa para presentar sus nuevos proyectos y repasar su actualidad.
Lunes 23 de marzo
La semana arranca con la visita de Omar Montes, que presentará el remix de ‘Ayer la vi’, uno de los temas más reconocidos de Juan Magán. Además de la música, el artista hablará sobre su crecimiento fuera de los escenarios y su faceta empresarial.
Martes 24 de marzo
El programa recibe a Carmen Maura, que acude para promocionar ‘Calle Málaga’, su nueva película, que se estrena el 1 de abril. En ella interpreta a una mujer española que vive en Tánger y cuya vida cambia cuando su hija le plantea vender la casa familiar.
Miércoles 25 de marzo
Turno para el cine con la visita de Javier Cámara y Alexandra Jiménez, que presentan ‘53 Domingos’, la nueva película dirigida por Cesc Gay. La historia muestra una reunión familiar que termina derivando en un conflicto inesperado. La película se estrenará en Netflix el viernes 27 de marzo.
Jueves 26 de marzo
La semana se cierra con los finalistas de 'El Desafío': Daniel Illescas, José Yélamo, Patricia Conde y Jessica Goicoechea, que visitan el programa en la antesala de la gran final de su sexta edición.
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