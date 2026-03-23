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Cruce de dardos

Susanna Griso responde con dureza a Marc Giró en ‘Espejo Público’ y le devuelve el dardo: "Con cariño"

La presentadora de 'Espejo Público' reacciona a unas declaraciones del comunicador en "Lo de Évole' que no le han sentado nada bien.

Susanna Griso en 'Espejo Público' / Marc Giró en 'Lo de Évole'

Susanna Griso en 'Espejo Público' / Marc Giró en 'Lo de Évole' / ANTENA 3 / LA SEXTA

Kevin Rodríguez

Tenerife

Susanna Griso no ha pasado por alto las palabras de Marc Giró y ha respondido con contundencia en pleno directo de 'Espejo Público'. El programa matinal de Antena 3 abordó este lunes la entrevista del comunicador en 'Lo de Évole', donde deslizó una reflexión sobre Esperanza Aguirre y Ayuso, comparándolas con presentadoras de televisión matinales.

Lejos de esquivar la cuestión, Griso entró de lleno al debate y dejó clara su postura, visiblemente molesta: "Primero, yo no creo que este sea un programa de espectáculos. Es un programa informativo. Si a Marc Giró le gusta Esperanza Aguirre más que una servidora… que se lo haga mirar", dijo tajante la comunicadora.

Además, la presentadora quiso devolverle el dardo a Marc Giró, atacando la posición del presentador sobre la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Creo que no es nuestra función. Yo no aspiro a ser política ni a dedicarme a la política; lo que hago es un análisis bastante más crítico del que puede hacer él con Begoña Gómez".

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Sin embargo, Griso quiso recordar el paso del catalán por el programa matinal de Antena 3 al que ahora parece que critica: "Con cariño, Marc, que tú sabes que empezaste en este programa y fue tu primera experiencia televisiva… y feliz de habértela dado. Aquí todos hablamos, no tiene por qué ser solo Marc el que diga lo que piensa", concluyó.

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