Cruce de dardos
Susanna Griso responde con dureza a Marc Giró en ‘Espejo Público’ y le devuelve el dardo: "Con cariño"
La presentadora de 'Espejo Público' reacciona a unas declaraciones del comunicador en "Lo de Évole' que no le han sentado nada bien.
Kevin Rodríguez
Susanna Griso no ha pasado por alto las palabras de Marc Giró y ha respondido con contundencia en pleno directo de 'Espejo Público'. El programa matinal de Antena 3 abordó este lunes la entrevista del comunicador en 'Lo de Évole', donde deslizó una reflexión sobre Esperanza Aguirre y Ayuso, comparándolas con presentadoras de televisión matinales.
Lejos de esquivar la cuestión, Griso entró de lleno al debate y dejó clara su postura, visiblemente molesta: "Primero, yo no creo que este sea un programa de espectáculos. Es un programa informativo. Si a Marc Giró le gusta Esperanza Aguirre más que una servidora… que se lo haga mirar", dijo tajante la comunicadora.
Además, la presentadora quiso devolverle el dardo a Marc Giró, atacando la posición del presentador sobre la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Creo que no es nuestra función. Yo no aspiro a ser política ni a dedicarme a la política; lo que hago es un análisis bastante más crítico del que puede hacer él con Begoña Gómez".
Sin embargo, Griso quiso recordar el paso del catalán por el programa matinal de Antena 3 al que ahora parece que critica: "Con cariño, Marc, que tú sabes que empezaste en este programa y fue tu primera experiencia televisiva… y feliz de habértela dado. Aquí todos hablamos, no tiene por qué ser solo Marc el que diga lo que piensa", concluyó.
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