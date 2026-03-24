Alejandra Rubio anuncia su despedida de Mediaset tras lo ocurrido en las últimas horas: "Fue a raíz de lo que ocurrió ayer"

A pesar de que este 24 de marzo cumple 26 años, y de que hace tan solo unos días que anunció que está embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha desprendido del todo menos felicidad este martes cuando se ha sentado de nuevo en el plató de 'Vamos a ver'.

Y es que como ha explicado nada más arrancar el programa y después de que la presentadora Patricia Pardo la felicitase y le preguntase cómo se encuentra, tenía algo muy importante que anunciar: "No estoy muy bien, pero en fin, con ganas de hablar porque va a ser el último día que hable. Me voy a retirar un tiempo".

"Creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo. No puedo estar más aquí, no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo y lidiando con esta situación en mi estado. Hay veces que hay que parar, que no te compensa" ha explicado emocionada.

Como ha revelado, "es una decisión meditada porque llevo pensándolo mucho tiempo", pero sí hubo algo que precipitó su adiós temporal a la televisión. "Fue a raíz de lo que ocurrió ayer (en 'El tiempo justo'). Pensaba esperar un poquito más pero para qué esperar. No tengo nada que esperar, tengo que pensar en mí" ha reconocido, dejando en el aire cuándo volverá, o incluso si regresará a su puesto como colaboradora.

"Me vi en una situación que pensé que no me iba a ver con mis compañeros. Se puso en duda lo de mis motivos médicos, que me pareció ya... se insinuó que yo estaba mintiendo, que no me había pasado nada a nivel médico y que todo lo había hecho para salvaguardar una exclusiva que está apalabrada desde el minuto 1" se ha lamentado, sin entender por qué se critica todo lo que hace: "Si no contesto es porque no estoy ubicada en la vida, si hago una entrevista ubicadísima por ser personaje también es malo... y ha llegado un punto que ya no sé. ¿No os habéis dado cuenta de que el machaque excesivo a un personaje hace que no quiera sentarse más".

Dejando claro que el tema de su primo José María Almoguera tiene "cero importancia" en su decisión de retirarse, Alejandra se ha sincerado y ha confesado que "en muchas ocasiones" no se ha sentido cuidada ni protegida por su propio programa. "Estamos aquí para lo que estamos, entiendo esta profesión mejor de lo que pensamos y no le voy a echar nada en cara a nadie, pero me he sentido mal en muchas ocasiones y mis sentimientos no los puedo controlar. Es algo interno en mí" ha admitido.

Más clara que nunca, la hija de Terelu ha revelado que le gustaría "llevar otra vida" pero las "circunstancias" la han llevado hasta aquí, y precisamente es uno de los motivos por los que ha decidido dejar la televisión, ya que no se siente "orgullosa" de cómo se gana la vida. "Yo tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida y no es por las decisiones impulsivas que he tomado desde los 18 años. Con la edad que tengo, soy madre, voy a tener mi segundo hijo y me he planteado que esto igual no es lo que yo quería para mí y para mi futuro" ha reconocido.

Y desvelando que no tiene "ningún plan" más que centrarse en su libro, algo que ha sido muy importante para ella, "un paso muy grande y por lo que me siento muy realizada", Alejandra se ha despedido de 'Vamos a ver' respondiendo tajante a los compañeros que creen cuando algo de lo que se le pregunta no le gusta o no se le da la razón se pone 'a la defensiva': "Eso no es así. Soy una persona que acepta las críticas constructivas, solo he pedido que se me de un trato justo y muchas veces no se me ha dado. Y esto no va de ataques".

"Hay veces que no me he sentido bien y no va con que me den la razón, va con no tener un trato justo. Parece que a la niña siempre hay que regañarla por absolutamente todo. Sé que me equivoco en muchas cosas y suelo pedir perdón, pero se ha cogido una rueda de que soy la pequeña y se permiten el lujo de decirme ciertas cosas que no le dirían a otras personas. Y no hablo de mi familia, hablo de mis compañeros. A mí no me ha protegido nadie. Estoy pasando un embarazo y no creo que tenga que pasar por las situaciones por las que estoy pasando" ha expresado.

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Y, a los que la acusan de incoherente por vender su vida cuando siempre se ha jactado de no hacerlo, un 'recado': "La palabra vender no va conmigo. Si hubiera vendido vendido tendría un casa. Si hubiera vendido igual me iría mejor la vida y me retiraría en paz, pero yo me retiro jugándomela mucho".