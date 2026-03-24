Comunicado de la hija de Terelu Campos tras su repentina salida de Mediaset: "Yo tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida"

Tan solo cuatro días después de anunciar en '¡De Viernes!' que está embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia, y coincidiendo con su 26 cumpleaños, Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de Vamos a Ver para hacer pública una de las decisiones más complicadas de su vida: deja temporalmente la televisión.

Sobrepasada por las críticas que ha recibido desde que contó que iba a volver a ser madre, y dolida porque sus propios compañeros hayan puesto en duda que no lo hiciese antes por motivos médicos -relacionados con algún tipo de complicación en su estado del que no ha querido dar ningún detalle- la hija de Terelu Campos ha sorprendido al confesar que ya no puede más y por eso ha decidido dejar su puesto como colaboradora porque "no me compensa, no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo y lidiando con esta situación en mi estado. Hay veces que hay que parar".

"Yo tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida y no es por las decisiones impulsivas que he tomado desde los 18 años. Con la edad que tengo, soy madre, voy a tener mi segundo hijo y me he planteado que esto igual no es lo que yo quería para mí y para mi futuro" ha confesado, admitiendo que no se "siente orgullosa" de cómo se gana la vida.

Tras su adiós a la televisión, Alejandra ha atendido a las cámaras de Europa Press a su llegada a su casa y, confirmando que su retirada es porque necesita tiempo para estar en paz, ha dejado en el aire si volveremos a verla pronto en un plató: "Ya he dicho lo que tenía que decir, no tengo gran cosa para aportar. Vamos viendo".

"Es lo que tengo que hacer, si me dejáis" ha respondido cuando la prensa le ha preguntado si ahora va a disfrutar de su embarazo con tranquilidad, adelantando que la próxima vez que la veamos sea posiblemente el día de la presentación de su primer libro, 'Si decido arriesgarme', que verá la luz el 13 de mayo.

Una decisión la de retirarse temporalmente que como ha revelado no ha pillado por sorpresa ni a su padre Alejandro Rubio, ni tampoco a su madre: "Mi padre me apoya en todo, como siempre. Y mi madre, que por supuesto. Claro que sí" ha confesado.

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Y aunque los últimos días han sido de lo más agridulces, ¿va a celebrar su 26 cumpleaños? Como ha asegurado con una risa nerviosa "no lo sé, no tengo ni idea. No he organizado nada ahora mismo. Desgraciadamente, es lo último que pienso". "Pero bueno, espero que mi cumpleaños que viene sea mejor" se ha sincerado, sin ocultar que a pesar de su embarazo no está siendo un momento fácil.