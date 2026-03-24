El padre de Gloria Camila trata de poner paz en la polémica con Rocío Flores: "Que se den un beso"

La brecha entre Gloria Camila y Rocío Flores se ha convertido en uno de los conflictos del momento. Todo saltó por los aires cuando la hija de Ortega Cano dejó de seguir y bloqueó a su sobrina en redes sociales, un gesto que confirmó después en televisión y que la propia Rocío interpretó como el inicio de un distanciamiento. Desde entonces, ambas han ido respondiéndose en distintos platós, entre reproches, aclaraciones sobre filtraciones a periodistas y teorías sobre si el origen del conflicto está en la vida sentimental de Gloria o en comentarios "desafortunados" sobre el pasado de la joven.

En medio de esta guerra fría mediática, el patriarca del clan ha decidido dar un paso al frente. José Ortega Cano se ha pronunciado por fin sobre la disputa entre su hija y la nieta de Rocío Jurado, y lo ha hecho lanzando un mensaje claramente conciliador: "Eso son cosas que son sin razón. Eso no tiene sentido, yo creo que en cualquier momento, pues que se den un beso", ha expresado el maestro, quitando hierro a un enfrentamiento que tiene a toda la familia en vilo. El diestro admite que la joven colombiana "tiene mucho carácter", pero deja claro que no piensa dramatizar más de la cuenta.

Vínculo afectivo

Lejos de querer alimentar el fuego, el viudo de la chipionera recalca que la hija de Antonio David sigue siendo alguien muy importante para él. Sobre Rocío, Ortega Cano confirma que forma parte de su día a día "y toda su familia", unas palabras con las que intenta recordar que, por encima de bloqueos, indirectas en televisión y teorías de colaboradores, existe un vínculo afectivo que él no está dispuesto a dar por roto.