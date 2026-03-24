La Revuelta de TVE fracasa con su "Belenazo" y no puede con El Hormiguero: nuevo duelo de titanes en la televisión

Las apariciones de Belén Esteban en la televisión, consideradas en muchos casos como el "Belenazo", suelen dar muy buenos datos al programa que lo acoge, pero este lunes La Revuelta de TVE fracasó con la patrona y no pudo con El Hormiguero en lo que fue un nuevo duelo de titanes en la televisión.

Y es que Belén Esteban acudió al programa de David Broncano para hablar de su paso en Top Chef Dulces y Famosos, y se enfrentaba a Omar Montes en el programa de Pablo Motos. El resultado, este último tres puntos al espacio de TVE.

Si bien los datos de La Revuelta no fueron malos, ya que alcanzó un nada desdeñable 11 por ciento, la verdad que El Hormiguero sigue imparable, y anotó un 14 por ciento que lo hizo triunfar en este duelo de titanes.

Esto tampoco quiere decir que la influencia en las audiencias de Belén Esteban se haya desvanecido, ya que la patrona ha anotado en anteriores visitas a La Revuelta un resultado menor.

Futuro

Y cuál será el futuro de Belén Esteban tras su paso por Top Chef. Pues nadie lo sabe, si bien la patrona ha asegurado en público que ella es más de De Viernes que del Desafío, lo que algunos han querido interpretar como que se ha ofrecido al programa de corazón de Telecinco.