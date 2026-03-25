Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: . "Ahora solo estoy centrada en mí"

Amiga de Benita (anteriormente Maestro Joao) desde hace años, y compañeras en el programa de TVE 'Top Chef', Belén Esteban no se ha perdido este martes la presentación de 'Benita', el docureality de RTVE en el que la televisiva vidente comparte el proceso de su transición desde que anunció hace casi dos años que había decidido dejar de vivir con una identidad con la que nunca se había sentido identificada, para cumplir su sueño de ser la mujer que siempre ha llevado dentro.

"La conozco hace muchísimos años, muchísimos, y siempre hemos tenido una relación estupenda. La gente que la queremos, que sabemos lo que ha luchado por ser lo que es ahora mismo y la vida no ha sido fácil, pero todo tiene su recompensa. Y yo tenía que estar aquí apoyándola" ha comentado ante las cámaras de Europa Press.

24 horas antes Belén acudía como invitada a 'La Revuelta' de David Broncano y no dudaba en lanzarle una propuesta para convertirse en colaboradora del programa a partir del próximo septiembre. Una posible vuelta a la televisión tras anunciar su retirada temporal para centrarse en su familia sobre la que ha echado balones fuera, asegurando que "todo se verá, pero ahora mismo quiero descansar. Mirar por mí, lo primero por mí, después por mi familia, mi madre, mi hija y mi marido, y luego por mis amigos, pero sobre todo por mí y por los míos y mi madre".

"Yo ahora mismo estoy muy bien" ha confesado, reconociendo que aunque "estoy de postres... cada vez que veo el programa me sube el azúcar", participar en 'Top Chef' ha sido "maravilloso". "Sí, siempre lo digo, yo he tenido programas en los que he sido muy feliz, Sálvame y Ten, pero 'Top Chef' para mí me ha marcado, yo estoy muy feliz" ha afirmado con una sonrisa, desvelando que también está muy contento de su paso por el reality su marido Miguel Marcos, "porque ya le he hecho tarta de queso, le he hecho palmeras, le he hecho barquillos...".

Hablando de retiradas de la televisión, Alejandra Rubio ha anunciado que deja su trabajo como colaboradora tras las críticas recibidas por anunciar su segundo embarazo en exclusiva en '¡De Viernes!'. Una decisión sobre la que Belén se ha mostrado indiferente: "No tengo ni idea. Es que no opino cariño, o sea, si es lo que ha decidido me parece bien" ha sentenciado, dejando claro que "yo vivo el presente que estoy muy feliz y tengo lo mejor de mi vida, ya está".

Evidenciando su ruptura con Terelu Campos desde que terminó 'Sálvame', la ex de Jesulín de Ubrique ha confesado que "no le he dado ningún mensaje, la verdad" por el próximo nacimiento de su segundo nieto. "Ahora solo estoy centrada en mí y en los míos, que es lo importante" ha zanjado, dejando entrever que por el momento no quiere retomar su relación con la que fue su compañera y amiga