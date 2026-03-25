Historia real
‘Benita’, el docureality más personal de TVE, ya tiene fecha de estreno: "Vais a divulgar esta realidad"
La cadena estrenará el formato el 31 de marzo en La 2 con un relato íntimo sobre la vida de la televisiva.
Carlos Merenciano
RTVE ya ha puesto fecha al estreno de ‘Benita’, el docureality que seguirá el proceso de transición de la conocida vidente. El formato, producido junto a Zeppelin, llegará al prime time de La 2 el próximo 31 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Trans.
La propia protagonista presentó el proyecto en un acto celebrado en el Ministerio de Igualdad, donde dejó varias reflexiones sobre su historia: “Este proyecto no es otra cosa que mi historia, el camino que he elegido y que no es mejor ni peor, sino simplemente mi camino”. Además, puso en valor la importancia de visibilizar estas realidades: “Lo que estáis haciendo como televisión pública y como Ministerio es muy importante, porque vais a divulgar esta realidad”.
El docureality constará de dos episodios en los que se mostrará su proceso personal, legal y físico, desde la obtención de su nuevo DNI hasta su operación de reafirmación. La propia Benita también recordó el papel clave de su familia en este camino: “Siempre me aceptó, me arropó y sintió orgullo de quién era su hija”, dijo emocionada al hablar de su madre.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha definido el proyecto como “una apuesta ganadora sin ningún tipo de dudas, porque vamos a ver el triunfo de la libertad y de la valentía”. Desde RTVE, su director Sergio Calderón destacó la relevancia del formato: “Como televisión pública nos sentimos orgullosos cuando damos visibilidad a historias como la de Benita”.
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