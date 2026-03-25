Enfado por el inesperado despido de Pasapalabra tras la victoria de Rosa: "Sabes que te queremos mucho y de todo el mundo"

Después de la victoria de Rosa en Paspalabra frente a un legendario Manu, el programa se quedó huérfano de dos concursantes que protagonizaran un duelo titánico como el de la gallega y el madrileño. Y es que arrancar una nueva era tras una victoria millonaria es tarea difícil. Sin embargo, parece que con Alejandro y Javier, el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3 había encontrado a su nuevo dúo... hasta ayer.

Un descuido, un fallo de concentración, un momento de nervios pueden hacer que salte la sorpresa en la Silla Azul. Alejandro, consolidado como concursante después de 31 programas, ha visto cómo ocurría lo inesperado: ha quedado eliminado de Pasapalabra. Esta vez no ha superado el examen de su permanencia tras haber perdido en su último duelo contra Javier en El Rosco. Alejandro tenía ganas de recuperar su sitio y estrenar equipo junto a Antea Rodríguez y Chema Martínez. Sin embargo, ha terminado dando el relevo a José, procedente de Murcia e ingeniero informático de profesión.

El aspirante, ligeramente nervioso, ha sido quien ha cometido el primer fallo en la prueba. El guion parecía favorable a Alejandro hasta que se ha quedado bloqueado con una definición. El duelo quedaba igualado y la tensión se disparaba porque el siguiente tropiezo era definitivo. Le ha ocurrido al madrileño, que ha mirado hacia arriba consciente de que su experiencia en Pasapalabra había llegado a su fin.“Ha sido un verdadero honor”, le ha dicho Roberto Leal para despedirle. Alejandro deja una gran huella de 31 programas y se lleva un premio acumulado de 17.400 euros.

Su marcha, ha supuesto la sorpea y la tristeza de los espectadores. "Sabes que te queremos mucho y de todo el mundo"; "¡Una auténtica pena! Y se le dio una despedida un tanto floja: me dió una pena horrible que acabase su participación. Últimamente comparto lo que se dice en un comentario escrito por otra persona... Decepcionado". "Los roscos fueron muy difíciles para el. El programa debe transmitir más neutralidad al asignar los roscos, se notan las diferencias entre uno y otro. Una lástima. Un buen concursante".

A partir de ese momento, todo ha cambiado en el programa. Hasta este Rosco, Javier siempre se había enfrentado a Alejandro. Sin embargo, ha saltado la sorpresa en la Silla Azul y se ha producido un relevo que demuestra que nunca se puede bajar la guardia en Pasapalabra. Alejandro ha quedado eliminado después de 31 programas y ha dado el relevo a José, procedente de Murcia e ingeniero informático de profesión. Por lo tanto, Javier y José han estrenado duelo, que ha resultado desigual por la inexperiencia del nuevo concursante. Además, el ahora veterano no ha bajado su listón, marcando un fuerte ritmo en la primera vuelta.

El primer fallo de José, tras un buen arranque, se ha producido en la L. El siguiente tropiezo ha llegado en su siguiente jugada, en la N. Con Javier terminando la Z con 21 aciertos, la remontada se antojaba difícil. Quizá por eso, el madrileño se ha permitido un llamativo fallo al confundir “magnetófono” con “megáfono”.

Como El Rosco es impredecible, José ha buscado la gesta. Ha llegado a 17 letras en verde, pero un nuevo error ha teñido de rojo una más. Cuando Javier ha sumado un nuevo acierto, se ha certificado el desenlace y su victoria.