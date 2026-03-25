La hija de Rocío Jurado emite un comunicado sobre el comentado baile de Ortega Cano: "Si lo necesita pues... Es la decisión que debe tomar entonces".

Demostrando una vez más que lleva el ritmo en las venas y que es escuchar un acorde y la música le 'posee', José Ortega Cano ha protagonizado unas imágenes que se han vuelto virales en pocos minutos y han desatado infinidad de memes en el concierto solidario de Glenda Gaby en la Iglesia de San Antón de Madrid.

Un momento único publicado en exclusiva por la revista Diez Minutos en el que el torero, desatado, se ha marcado un baile con un capote en el que, ajeno al resto del mundo, llegó a tirarse al suelo y a realizar posturas más propias del pilates que de la danza, mientras con los ojos cerrados, hacía un derroche de entrega y pasión que dejó a los asistentes al espectáculo literalmente sin palabras.

Un baile sobre el que Gloria Camila se ha pronunciado ante las cámaras de Europa Press. "La verdad es que sí" ha comentado con una sonrisa cuando la prensa ha aplaudido su elasticidad y le ha dicho que está hecho un 'jovenzuelo'.

"Está muy bien. Yo le he visto genial. Tiene una agilidad y una flexibilidad..." ha defendido, dejando claro que está "súper orgullosa" se su padre. "A más de uno le gustaría llegar a esa edad y con esa flexibilidad. Está poniendo en práctica el yoga, el pilates y la danza. Si él es feliz da igual lo que diga el resto" ha sentenciado.

Además, la hija de Rocío Jurado ha reaccionado a la retirada de Alejandra Rubio de la televisión tras las críticas recibidas por anunciar su segundo embarazo vía exclusiv, afirmando que "eso suele pasar a veces. Si lo necesita pues... Es la decisión que debe tomar entonces".

"Yo en su momento ya me fui, pero ahora estoy bien" ha asegurado respecto a si es algo que ella se haya planteado tras su polémica ruptura con Rocío Flores. "Es que no voy a entrar más en detalles de vidas ajenas que no son la mía. ¿Quién soy para decirle nada a nadie?" ha sentenciado sobre si le ha dado algún consejo a la hija de Terelu Campos.

Por último, y aunque no ha querido decir nada sobre su relación con su sobrina, sí ha confirmado que no es la única de la que se ha alejado, ya que como ha revelado Leticia Requejo en 'El tiempo justo' también se habría distanciado de su grupo de amigas: "Eso es una cosa que yo dije que había cerrado más círculo. No es nada nuevo". "Bueno, pues mira, es que no os lo voy a contar a vosotros como comprenderéis" ha zanjado, dejando en el aire si su reconciliación con Álvaro García ha tenido algo que ver en su cambio de actitud.

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"Cada uno sabrá lo que ha hecho en su vida. Yo estoy muy bien y muy tranquila" ha concluido.