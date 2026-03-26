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Llega a librerías

El fenómeno que arrasa en Netflix da el salto a los libros: así es el universo de 'KPop Demon Hunters'

Montena lanza en español los primeros títulos oficiales tras el éxito global de la película.

Las 'KPop Demon Hunters'

Las 'KPop Demon Hunters' / NETFLIX

Carlos Merenciano

Madrid

El éxito de 'KPop Demon Hunters' sigue creciendo más allá de la pantalla. Tras arrasar en Netflix y triunfar en los Oscar, el fenómeno da ahora el salto a las librerías con la publicación de sus primeros libros oficiales en español de la mano de Montena.

La película, convertida en la más vista de la historia de la plataforma, ha consolidado un universo propio protagonizado por Rumi, Mira y Zoey, tres estrellas del K-pop que, además de llenar estadios, luchan contra demonios para proteger el mundo. Su misión pasa por mantener felices a sus fans mientras combaten el mal, una mezcla que ha convertido a las HUNTRIX en un fenómeno global.

Entre los primeros títulos ya disponibles se encuentra ‘KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!’, un storybook dirigido a los más pequeños que introduce este universo con ilustraciones en estilo chibi y referencias a elementos reconocibles para los seguidores. También ha llegado ‘KPop Demon Hunters: Libro oficial de pósteres’, un volumen con imágenes a todo color de los personajes.

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Este lanzamiento es solo el inicio de una estrategia editorial más amplia. En los próximos meses está previsto que lleguen más de diez nuevos títulos para seguir ampliando el universo de ‘KPop Demon Hunters’, confirmando que el fenómeno no solo se queda en la pantalla, sino que aspira a consolidarse como una franquicia global.

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