La hija de Rocío Jurado estalla por la próxima entrevista en Telecinco contra ella: "Ha utilizado" a Rocío Flores "en otras relaciones"

Gloria Camila está en el centro de la noticia de la crónica rosa estos días. Si la paz parece que se cierne sobre el horizonte de la familia Pantoja, no pueden decir lo mismo en el clan Jurado. Las espadas están en alto entre Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores que llevan una semana totalmente distanciadas después del bloqueo de la primera a la segunda en sus redes sociales, y las consiguientes declaraciones que no terminan de aclarar los motivos de su ruptura.

Rocío ha dicho que no sabe a ciencia cierta las razones por las que su tía ha decidido apartarla de su lado. Está muy dolida, lleva estos días sin descansar bien y no puede evitar emocionarse cuando se le pregunta por la situación. Gloria Camila tampoco ha ahondado en el porqué. Sí ha hecho hincapié en que está "cerrando" su círculo: "Intento ser más reservada. Soy muy dada a compartir muchas cosas mías a veces cuando necesito un desahogo, pero creo que lo mejor es que cada uno viva su vida como considere, como crea y lo sienta, y ya está, y que cada uno viva la suya, y no meterme en nada igual que no quiero que se metan en la mía. Creo que es respetable".

Pero este no es el único frente abierto para la hija de Rocío Jurado. Manuel Cortés ha decidido conceder una entrevista en '¡De viernes!' y será uno de los invitados el 27 de marzo - junto a Ana y Luija, Estefanía y Stefan y Laura y Lorenzo, de 'Casados a primera vista', y al scoop de Ylenia Padilla - para contar en plató qué papel ha tenido y cuáles son los motivos del conflicto entre Rocío Flores y Gloria Camila, que se ha mostrado muy enfadada al escuchar el avance de la entrevista en 'El tiempo justo'. La hija de Ortega Cano ha comentado que le parece "surrealista" que el hijo de Raquel Bollo haya decidido dar un paso al frente porque siempre había dicho que no quería conceder entrevistas: "Que te agarres a una historia que ni va contigo ni te incumbe y encima no eres el protagonista ni la razón por la que es la discusión me parece súper feo".

"Yo ese episodio no lo recuerdo, no lo tengo apuntado a lo mejor como él, pero en el caso de que fuese así me alegro de haberme ido a una habitación porque si lo llego a hacer delante de él también lo cuenta", ha sido la respuesta que ha dado la exconcursante de 'Supervivientes', que ha reaccionado también al otro gran titular que deja el avance de '¡De viernes!' y es que Manuel afirma que Gloria "ha utilizado" a Rocío Flores "en otras relaciones".

"Si no sabes lo que es dar la cara en la familia por otra persona mutuamente entonces tienes un problema de familiaridad y no sabes lo que es el amor en familia", ha sido la respuesta de la colaboradora, que ha retado a Manuel a contar cosas que no tengan relación con ella: "¿A defenderte de qué? Si no saliste a defenderte cuando se te puso en una situación en la que se te puso de conocedor de la historia de la manguera".