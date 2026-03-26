La nieta de María Teresa Campos emite un comunicado por su trabajo en la vida real: "No me siento orgullosa de como me gano la vida"

Los últimos días han sido un auténtico carrusel de emociones para Alejandra Rubio. Después de semanas de rumores, la nieta de María Teresa Campos concedía su primera entrevista en '¡De Viernes!' y anunciaba que está esperando su segundo hijo con Carlo Costanzia, explicando que si no había confirmado antes la feliz noticia había sido por motivos médicos ya que no estaba siendo un embarazo fácil.

Una exclusiva que desataba duras críticas hacia la hija de Terelu Campos por su 'incoherencia' al vender la exclusiva de su futura maternidad cuando se ha jactado en numerosas ocasiones de que, a diferenci del resto del clan Campos, ella no vendía su vida privada.

Sobrepasada, y coincidiendo con su 26 cumpleaños, Alejandra anunciaba este martes 24 de marzo en 'Vamos a ver' su decisión de "dejar temporalmente la televisión": "Creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo. No puedo estar más aquí, no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo y lidiando con esta situación en mi estado. Hay veces que hay que parar, que no te compensa".

"No me siento orgullosa de como me gano la vida. Tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida. Y con la edad que tengo, voy a tener mi segundo hijo, me he planteado que esto igual no es lo que yo quería para mí y para mi futuro" se sinceraba.

Una complicada decisión en la que cuenta con el apoyo incondicional de su madre, como ha demostrado Terelu acudiendo a su casa para arroparla y disfrutar de varias horas con Alejandra y su nieto Carlo, que como ha confesado son lo más importante de su vida y lo que le empuja a levantarse cada día.

Muy seria, y luciendo un look cómodo compuesto por suéter blanco de cuello pico, pantalones tipo pitillo negros y botas 'moteras', la presentadora llegaba al domicilio de su hija con una pequeña bolsa de la firma Chanel, con la que salía de allí varias horas después sin querer pronunciarse sobre la decisión de la joven de dejar la televisión, y evitando desvelar cómo se encuentra y si se trata de algo definitivo.