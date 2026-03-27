Belén Esteban no se corta y opina sobre el acercamiento de Rosa Benito a María José Campanario: "Hasta luego Mari Carmen"

Cada vez más activa en redes sociales, María José Campanario no dudaba en arremeter hace unos días contra Rosa Benito por cuestionar en '¡De viernes!' a Rocío Carrasco como madre. Implacable, la mujer de Jesulín de Ubrique, salía en defensa de la hija de Rocío Jurado y acusaba a la ex de Amador Mohedano de "pasarse más de 20 años colaborando con un juicio mediático y un 'acoso' hacia mi persona", en referencia a su paso por 'Sálvame', programa en el que trabajó codo con codo con Belén Esteban.

Ahora, sin embargo, Rosa estaría según la odontóloga acercarse a ella y, "cuando ha dejado de ganar pasta de según qué productora, ha venido a seguirme y a me gusta a mis fotos después de haber puesto a parir a toda mi familia". "No se puede esperar menos de ella... es deleznable lo que ha dicho", sentenciaba.

Una polémica en la que se ha visto salpicada Belén, ya que se ha apuntado a que las críticias pasadas de Rosa a María José vendrían por su lealtad a 'la princesa del pueblo'. Y ahora, tras haber roto su amistad, Rosa habría intentado acercarse a la mujer del torero.

Tras salir su nombre a la palestra como la 'tercera en discorcia', la concursante de 'Top Chef' ha reaccionado rotunda: "¿Qué tengo yo la culpa? Hasta luego Mari Carmen" ha sentenciado sin hacer más comentarios.

En su reaparición ante las cámaras en el cumpleaños de Belén Rodríguez, la ex de Jesulín ha querido dejar claro que "yo estoy en un momento que he querido coger este tiempo para mí y para los míos, estoy muy bien, que la gente no se preocupe por mí. Y a los que me criticáis gracias, estoy ahí por vosotros y a los que me queréis, muchísimas gracias. Solo tengo que decir que estoy muy contenta y muy feliz".

"Yo ahora mismo no tengo problemas con nadie. La verdad. Estoy feliz, me he cogido un tiempito, estoy con mi familia y estoy feliz. No es una retirada, pero me quiero da un tiempo. Me tengo que ocupar de mí, de mi familia, pero sobre todo de mí, la verdad. Y la verdad es que la tele me encanta, pero hay que a veces coger un poquito de aire" ha confesado, reconociendo que este descanso le está sirviendo para "disfrutar de mis amistades, de mi madre, mi marido, mi niña, aunque la tenga lejos, pero voy mucho a verla".

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Hablando de retiradas, Belén ha lanzado un zasca a Alejandra Rubio por su decisión de dejar la tele, apuntando con ironía que "después de un 'De Viernes' está bien que lo haya dejado". "No, yo le apoyo, está embarazada y yo le apoyo. Es broma lo que he dicho" ha añadido rápidamente para evitar suspicacias.