Comunicado de Makoke sobre su posible entrada en prisión: "De aquí a junio adelgazaré"
"El titular (de la petición de cárcel) es desagradable, soy la primera a la que me da vergüenza"
El pasado 18 de marzo Makoke y Kiko Matamoros se sentaban en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un delito de ocultamiento de sus bienes a la Agencia Tributaria para no pagar una deuda de más de un millón de euros, por el que se enfrentan a una posible pena de cárcel de 5 años en el caso del colaborador, y 4 en el de su exmujer, además de al pago de una indemnización al fisco de 636.697 y 471.900 euros respectivamente.
Un juicio que se aplazaba in extremis al próximo 17 de abril después de que la defensa de la colaboradora presentase horas antes un informe pericial muy extenso, por el que el fiscal solicitó al juez la suspensión del proceso para estudiarlo con detenimiento. Movimiento que su exmarido no dudó en tachar de "estrategia" para ganar tiempo y dilatar el proceso por el que podrían ser condenados a prisión.
En medio de este complicado trance, Makoke ha reaparecido en la cena benéfica de 'Infancia sin fronteras' impulsada por su íntima amiga Arantxa de Benito y, aunque no quiere revelar detalles sobre qué as se guarda en la manga para probar su inocencia y demostrar que el único culpable del delito de ocultación de bienes fue Matamoros, sí ha querido dar un golpe sobre la mesa y explicar la razón de que el juicio se haya retrasado.
"Sabéis que de este tema, hasta que no pueda, no voy a hablar de nada. Lo único que os puedo decir es que estoy tranquila. El titular (de la petición de cárcel) es desagradable, soy la primera a la que me da vergüenza, pero yo confío en la justicia y estoy muy tranquila aunque no es un plato de buen gusto para nadie" ha comenzado.
"La prueba se ha presentado cuando la tuvo el perito, cuando el perito nos ha dado la prueba y estaba en plazo y ya está. No ha sido por ninguna maniobra orquestada, ni nada, pensábamos que le iban a aceptar y se iba a quedar y que iban a verlo, pero bueno, decidieron suspenderlo y es así" ha aclarado rotunda.
Al margen de su juicio, en el que confiesa que cuenta con el apoyo incondicional de sus hijos Javier Tudela y Anita Matamoros, y de su prometido Gonzalo, Makoke sigue adelante con sus planes de boda y tiene claro que nada va a enturbiar el que espera que sea el día más feliz de su vida: "Tengo muchas ganas la verdad. Al final se ha hecho esperar, las cosas cuando más se hace esperar, más ganas lo coge una, con muchas ganas Ya está todo a punto, tengo tiempo de sobra para organizarlo todo". "Ya tengo los tres vestidos, ese es el mayor secreto, pero tengo que adelgazar un poco porque me cogí las medidas recién llegaba de 'Supervivientes' y ahora como que no estoy tan flaca, pero bueno, de aquí a junio adelgazaré" ha revelado.
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