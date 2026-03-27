Una empleada del programa en el que trabajaba Alejandra Rubio en Telecinco, muy dura con ella tras anunciar que deja la televisión: "Ella tiene la suerte de poder decidir, otras no"

Amiga de Belén Rodríguez, Marta López no se ha perdido este jueves la fiesta con la que la colaboradora ha celebrado por todo lo alto su 60 cumpleaños rodeada de sus seres queridos. Y como no podía ser de otra manera después de protagonizar varios encontronazos con Alejandra Rubio en el plató de 'El tiempo justo' antes de que la hija de Terelu Campos anunciase que se retira temporalmente de la televisión por las críticas, ha dado su opinión sobre su decisión de alejarse del foco mediático tras las críticas que ha recibido por anunciar su segundo embarazo vía exclusiva.

"Peor para ella. Ya está. Es que no creo que perdamos nadie más que ella" ha afirmado implacable. Muy dura con la novia de Carlo Costanzia, la tertuliana ha asegurado que "estar embarazada no es que seas inútil y que no puedas trabajar. Sinceramente, yo que me he puesto de parto en Ana Rosa, os digo que se puede trabajar hasta el último momento". "Simplemente, a lo mejor si no ha hecho las cosas muy bien, pues debería tener un poco más de cuidado en eso" ha apuntado.

"Cuando te sientas y te pones ahí delante hay veces que no lo puedes controlar. El subidón de adrenalina depende del momento en que estás y la noticia es tuya. Luego encima ella con las hormonas revolucionadas se siente atacada todo el rato" ha añadido, opinando que "no es así": "Es verdad que se la ataca, pero también se la quiere y se la cuida".

Y, demoledora, ha expresado que "Alejandra tiene la suerte a lo mejor de poder decidir que entra y que vuelve cuando le da la gana, y otras a lo mejor no. Si nos vamos nos dicen 'hasta luego', y ya está". "Yo cuando digo que no puedo más, que necesito descansar, me voy a Huelva y vuelvo. Y en el camino ya se me ha pasado. No, yo no me puedo permitir teniendo tres niños. Yo no puedo. Si pudiera, a lo mejor lo hubiera hecho en alguna ocasión, pero no puedo" se ha sincerado.

En cuanto al balance que hace de su matrimonio con Alejandro Huerta, Marta confiesa que estoy "muy feliz, muy contenta". "Muy enamorada. Todo sigue su curso, fenomenal, sí. Me ha costado. Yo llego a saber que al final del camino me espera esto, vamos, yo no me cojo ni un disgusto de los que me he cogido, me lo podía haber ahorrado, pero bueno, feliz y contenta" ha desvelado, destacando que la diferencia es que "he aprendido a querer de otra manera y ahora estoy tranquila, que no lo he estado nunca".