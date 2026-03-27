Gloria Camila da la sorpresa en plena polémica: oficializa su relación y responde a Manuel Cortés antes de que se siente en un plató

Los frentes se le acumulan a Gloria Camila. A su enfado con Rocío Flores -que cada vez tiene menos visos de solucionarse viendo lo dolidas y molestas que se han mostrado ambas con la otra en sus últimas apariciones públicas-, y a la polémica protagonizada por su padre José Ortega Cano por su performance tirándose al suelo con un capote para realizar un apasionado baile que incluía posturas de yoga en el concierto solidario de Glenda Gaby en la Iglesia de San Antón -que no tardaba en convertirse en viral y en desatar cientos de comentarios y memes en redes sociales-, se suma la entrevista que Manuel Cortés va a dar esta noche en '¡De viernes!' hablando de ella.

En el avance emitido por Mediaset, el hijo de Raquel Bollo llama a Gloria "lianta" y la acusa de haber "utilizado a Rocío", asegurando que "se ha aprovechado y la ha usado de apagafuegos. La ha usado utilizado para cubrirla en otras relaciones para cubrirla y esto ha terminado en una pelea muy fuerte". "Se moría por mí y no paraba de engañarme; le deseo lo mejor, pero lejos de mí" ha asegurado, dejando entrever que por fin contará toda la verdad sobre su relación.

Indignada, la hija de Rocío Jurado ha reaccionado en directo en 'El tiempo justo' a las declaraciones de Manuel y ha confesado que le parece "surrealista". "Que te agarres a una historia que ni va contigo ni te incumbe y encima no eres el protagonista ni la razón por la que es la discusión me parece súper feo" se ha dirigido directamente al artista, preguntándose por qué sale ahora a hablar si en su día no salió a defenderse "cuando se le puso de conocedor de la historia de la manguera de Isa Pi"

Sin embargo, Gloria no ha dejado que los dardos del hijo de Raquel Bollo alteren sus planes ni enturbien el gran momento que está viviendo con Álvaro García tras darse una segunda oportunidad y, oficializando su reconciliación, ha asistido con el cantante gaditano a la gala benéfica de 'Infancia sin fronteras' que se ha celebrado este jueves en Madrid y que, liderada por Arantxa de Benito, ha congregado a rostros conocidos como Norma Duval, Makoke, Rosario Mohedano, Mónica Pont, o Carmen Morales.

Enamoradísima, la hija de Ortega Cano ha posado por primera vez con su novio y, además de presumir de su amor y adelantar sus planes conjuntos para Semana Santa, ha vuelto a contestar a Manuel antes de defender a su padre de las críticas por su baile.

"Es la mujer que amo, hombre claro, totalmente. Yo lo siento también y que ella lo diga públicamente me parece muy bonito" ha confesado Álvaro respondiendo así a la declaración de Gloria en el plató de 'El tiempo justo'. "Si saca las garras que tiene de vez en cuando es bueno" ha añadido, orgulloso de que su chica haya dado la cara por su relación ante los rumores de que él sería el 'culpable' de su pelea con Rocío Flores.

Ha sido entonces cuando la hermana de José Fernando Ortega ha tomado la palabra para dejar claro que "nos defendemos mutuamente porque sabemos lo que hay dentro. Yo creo que la gente que habla desde el desconocimiento o la ignorancia, al final no pueden hablar de realidad, porque lo que pasa en una relación creo que sabe solamente la relación y lo que es cada persona también lo sabe el uno". "Al final se pone mucho en duda muchas veces las relaciones o se hace juicios desde fuera, pero que solo los que lo viven son los que pueden hablar de ello" ha asegurado.

Respecto a las críticas, Álvaro ha confesado que "si te digo la verdad yo estoy muy centrado en lo mío, en mi música, para mí es indiferente un poco todo este tema. Lo llevo bien en realidad, yo soy una persona muy cercana y lo llevo bastante bien, la verdad".

De ahí que haya afirmado que la entrevista de Manuel Cortés en '¡De viernes!' le es "totalmente indiferente, por lo menos para mí". "Yo no lo voy a ver, pero porque voy a estar viviendo la Semana Santa en Cádiz, felizmente, sin preocupaciones, de verdad me voy a despejarme como para seguir estando en lo mismo, ya está, ya lo veré cuando vuelva y ya está. Me voy con Álvaro, me voy con mi gente. Un poquito de respiro y ya está" ha desvelado a su vez Gloria, sin miedo a lo que pueda contar sobre ella.

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Un primer posado en un photocall con Álvaro en el que la tertuliana también ha aprovechado para salir en defensa de su padre una vez más: "Creo que en el toreo se baila. Mi padre quiso hacer una acción con el capote. Creo que le salió de cómo es él, de natural, sin pensar en nada ni en nadie. Creo que tiene una agilidad genial y ya está. Creo que el que critica, al final, ojalá tuviese esa persona esa flexibilidad y esa agilidad. Me gustaría verle recreando ese baile". "Descontrolado me parece las críticas que se reciben y no ser feliz en la vida. Eso me parece descontrolado. Mira, hablen bien, hablen mal, como decía Lola Flores, pero que hablen. Ya está. Y ya está, chicos. Gracias" ha zanjado.