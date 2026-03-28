Desvelan en Fiesta la supuesta infidelidad de la hija de Rocío Jurado pese a tener una relación: "Hay una tercera persona"

Los frentes se le acumulan a Gloria Camila. A su enfado con Rocío Flores -que cada vez tiene menos visos de solucionarse viendo lo dolidas y molestas que se han mostrado ambas con la otra en sus últimas apariciones públicas-, y a la polémica protagonizada por su padre José Ortega Cano por su performance tirándose al suelo con un capote para realizar un apasionado baile que incluía posturas de yoga en el concierto solidario de Glenda Gaby en la Iglesia de San Antón -que no tardaba en convertirse en viral y en desatar cientos de comentarios y memes en redes sociales-, se suma la entrevista que Manuel Cortés va a dar esta noche en '¡De viernes!' hablando de ella.

En el avance emitido por Mediaset, el hijo de Raquel Bollo llama a Gloria "lianta" y la acusa de haber "utilizado a Rocío", asegurando que "se ha aprovechado y la ha usado de apagafuegos. La ha usado utilizado para cubrirla en otras relaciones para cubrirla y esto ha terminado en una pelea muy fuerte". "Se moría por mí y no paraba de engañarme; le deseo lo mejor, pero lejos de mí" ha asegurado, dejando entrever que por fin contará toda la verdad sobre su relación.

Indignada, la hija de Rocío Jurado ha reaccionado en directo en 'El tiempo justo' a las declaraciones de Manuel y ha confesado que le parece "surrealista". "Que te agarres a una historia que ni va contigo ni te incumbe y encima no eres el protagonista ni la razón por la que es la discusión me parece súper feo" se ha dirigido directamente al artista, preguntándose por qué sale ahora a hablar si en su día no salió a defenderse "cuando se le puso de conocedor de la historia de la manguera de Isa Pi"

Sin embargo, Gloria no ha dejado que los dardos del hijo de Raquel Bollo alteren sus planes ni enturbien el gran momento que está viviendo con Álvaro García tras darse una segunda oportunidad y, oficializando su reconciliación, ha asistido con el cantante gaditano a la gala benéfica de 'Infancia sin fronteras' que se ha celebrado este jueves en Madrid y que, liderada por Arantxa de Benito, ha congregado a rostros conocidos como Norma Duval, Makoke, Rosario Mohedano, Mónica Pont, o Carmen Morales.

Enamoradísima, la hija de Ortega Cano ha posado por primera vez con su novio y, además de presumir de su amor y adelantar sus planes conjuntos para Semana Santa, ha vuelto a contestar a Manuel antes de defender a su padre de las críticas por su baile.

Pero, un nuevo bombazo sale a la luz en 'Fiesta' después de la polémica entrevista que concedió ayer Manuel Cortés en ‘¡De viernes!’, donde contó toda la verdad sobre su relación con Gloria Camila, confesando su amistad especial con ella durante más de 7 años y asegurando que la hija de Rocío Jurado fue infiel a casi todas sus parejas con él. En el plató, Pipi Estrada ha hablado sobre este tercer y misterioso hombre: "En el mismo tiempo de Álvaro y Manuel hay una tercera persona", ha comenzado explicando, para seguidamente desvelar datos muy reveladores acerca de la identidad de este otro "amigo especial" de Gloria Camila.

"Es una persona que trabaja en la seguridad de conciertos. Ha estado en la seguridad de Manuel y de otros artistas", ha afirmado el colaborador del programa de los fines de semana en Telecinco. También, Pipi Estrada ha dejado muy claro que, pese a que Manuel Cortés conoce "mucho y muy bien" a este hombre, "no está al día de esta situación".

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Asimismo, Pipi ha asegurado que ha podido ver mensajes de este hombre con Gloria y ha contado el contenido de estas conversaciones: "Un día Gloria le escribe y le dice que le diga a Álvaro que son amigos y que no tienen ningún tipo de relación". Por este mismo motivo, el colaborador ha contado: "Lo que él hacía si ocurría esa llamada era decir que se conocían, que eran amigos y que no existe nada más, pero según él, sí ha estado con Gloria".