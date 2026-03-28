Isabel Pantoja se queda sin casa y retiran el letrero de Cantora: de ser la cantante estrella del escalafón a abandonar su vivienda

"Ésta es mi casa", es una de las míticas frases de Isabel Pantoja que aún resuenan en los oídos cuando hacía gala de su carácter frente a los medios de comunicación hace años y enfatizaba el 'mi' para que quedara claro que ella era la dueña y señora de la finca Cantora.

Su casa, testigo de su historia de amor con 'Paquirri', cuyas puertas llegó a abrir en numerosas ocasiones para dar exclusivas y gritar a los cuatro vientos precisamente su felicidad familiar y una casa que también fue testigo de los momentos más amargos cuando enviudó sin haber cumplido los 30 y con un bebé de pocos meses.

Una finca situada en el término municipal de Medina Sidonia, con un azulejo de fondo oscuro y con letras blancas en el que se leía claramente el nombre del impresionante complejo a la entrada del camino que llevaba a la casa y a las tierras que formaban los dominios de la tonadillera y del que hoy no queda ni rastro.

Tan sólo se conserva en la inmensa puerta, siempre abierta, el hierro con las iniciales FR de Francisco Rivera. Resquicios de la época dorada del torero que en su día la compró, cumpliendo su sueño al convertirse en la primera estrella del escalafón y que con el paso de los años ha sido lugar de momentos felices, de escenas para olvidar según el relato de Isa Pantoja, y motivo de la ruptura familiar.

Kiko Rivera responde a las críticas

Después de dos semanas promocionando 'No hay paz sin ti', el nuevo hit de Kiko Rivera con el que al parecer firmaba la esperada reconciliación con Isabel Pantoja, los seguidores del DJ pudieron escuchar la canción este viernes. Y las críticas no se han hecho esperar. Pero no han llegado de sus haters, que también, si no de expertos de la industria musical que lo primero que han dicho ha sido que Kiko ha tirado de inteligencia artificial para llevar a cabo su nueva creación.

Nada sorprendente si se tiene en cuenta que el hijo de la tonadillera se mueve como pez en el agua en el mundo de la tecnología, siendo todo un millenial con canal propio y además triunfando en Twitch, en su perfil de Instagram y conociendo su 'rapidez' escribiendo y suscitar polémicas en 'X'.

Sólo 24 horas después de sacar 'No hay paz sin ti', Kiko Rivera se ha dejado ver en Sevilla en compañía de su Lola, su musa y a quien también ha dedicado una canción. Sonriente, y encantado a sabiendas que cada cosa que hace no deja indiferente a nadie, ha reaccionado a estas críticas a la canción del perdón.

"Mamá si me equivoqué, perdóname hoy, que el amor siempre sea más fuerte que el rencor", dice en una de las estrofas. Mientras que en otra se le escucha decir: "Mamá, si me equivoqué, perdóname, que el amor siempre fue más fuerte que el rencor". Frases que sin duda confirman que Kiko Rivera está más cerca de su madre o así lo pretende, pero que chocan con las declaraciones de Begoña Gutiérrez en 'De viernes' en las que desveló que el DJ le encargó hace 3 años, a espaldas de su madre, realizar la venta de Cantora.