El actor Jesús Castro pilla a todos por sorpresa al anunciar su paternidad por partida doble: "No tengo palabras, pero sí mucho amor que darle a mis bebés"
"Martina y Mateo llegaron antes de tiempo, a las 33 semanas con 3 días... pero también llegaron justo cuando tenían que llegar"
El actor español Jesús Castro está de enhorabuena después de estrenarse como papá con el nacimiento de sus dos primeros hijos. Ha sido él mismo quien ha anunciado la buena noticia a través de sus redes sociales con una fotografía en la que aparece ataviado con ropa de quirófano, aún en el paritorio y con su hija en brazos.
"No tengo palabras, pero sí mucho amor que darle a mis bebés", comienza diciendo el inolvidable protagonista de 'El niño' que acto seguido le dedica unas tiernas palabras a su pareja. "Camila Cantó mi compañera de vida y quien ,e enseña cada día a ser mejor. Tu fortaleza me inspira. Te admiro, te amo y os cuidaré hasta el fin de mis días".
Y termina la publicación presentando oficialmente a sus hijos: "Den la bienvenida a Martina y a Mateo. Ésta de la foto es Martina, atrás con el doctor estaba Mateo". La feliz mamá es una de las que responde a la publicación: "¡¡Te amamos, amor!! Gracias por tanto y acompañarnos en todo momento. El mejor papá y compañero".
Camila ha dado más detalles de la llegada de los bebés en su perfil: "Martina y Mateo llegaron antes de tiempo, a las 33 semanas con 3 días... pero también llegaron justo cuando tenían que llegar. Tan pequeños, tan frágiles, y aun así, con una fuerza que me desarma".
Hace dos semanas que el intérprete sorprendió anunciando que iba a convertirse en papá con la modelo mexicana. Después de despuntar en el mundo de la interpretación en nuestro país, Castro ha probado suerte en Latinoamérica donde también está triunfando y ya se ha hecho un nombre en el país azteca que ya es su segunda casa.
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